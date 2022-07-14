Twitter çöktü mü? Neden twitter’a girilemiyor?

Twitter’a giren kullanıcıların ana sayfa akışında “Bir sorun oluştu. Yeniden yüklemeyi dene. Yeniden dene” uyarısı çıkıyor.

Down Dedector verilerine göre, kullanıcı raporları Twitter’da problem yaşandığını gösteriyor. Down Detector’e bildirilen sorunların çoğu erişimle ilgili.

Sorunun dünya çapında yaşandığı görülüyor. The Herald, Birleşik Krallık’taki Twitter kullanıcılarının da sosyal medya platformuna erişim sorunu yaşadığını bildirdi. Down Detector’e bildirilen sorunların çoğu erişimle ilgili.

Down Detector’daki bir kullanıcı, sayfa tarafından gönderilen hata mesajlarından şikayet ederek şunları ekledi:

“Bir şeyler ters gitti. Yeniden yüklemeyi deneyin.’ Evet, bunu şimdi en az 50 kez yaptım.”