Twitter yatırımcılarından Elon Musk’a dava

Twitter yatırımcıları, milyarderin şirket için 44 milyar dolarlık teklifinde ihlaller olması iddiasıyla Elon Musk ve sosyal medya platformuna dava açıyor.

27.05.2022 16:09:000
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Twitter yatırımcılarından Elon Musk’a dava

Davada, California şirket yasalarının çeşitli şekillerde ihlal edildiği iddia ediliyor. Elon Musk ise “yanlış beyanları ve piyasa manipülasyonu ile Twitter’ın San Francisco’daki merkezinde ‘kaos’ yaratmakla suçlanıyor.

Twitter hisseleri, Musk’ın 54.20 dolarlık teklif fiyatından yaklaşık yüzde 27 daha düşük.

Davada ayrıca Musk’ın Twitter’daki önemli hissesini ve şirketin yönetim kurulu üyesi olma planını açıklamayı geciktirerek finansal olarak fayda sağladığı da belirtildi.

Ayrıca 95 milyondan fazla takipçisi olan düzenli bir Twitter kullanıcısı olan Musk tarafından atılan birkaç tweet’in “yanıltıcı” olduğunu iddia edildi.

Twitter yatırımcılarını temsil eden avukatlardan Frank Bottini BBC’ye, davanın Elon Musk’ın “satın alma fiyatını yeniden müzakere etmek için 44 milyar dolara satın almak istediği şirketi kötülemeye devam etmesi” nedeniyle açıldığını söyledi.

Davada, 13 Mayıs’ta Musk tarafından atılan sahte hesap mesajının Twitter hisseleri için piyasayı manipüle amacı taşıdığı belirtildi.

Elon Musk’ın, şirketi satın alma işlemlerinin durdurulma nedeni olarak sosyal medya platformundaki spam ve sahte hesapların sayısıyla ilgili bir karışıklık gösterilmişti.

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