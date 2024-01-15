Ücretli çalışan sayısı aylık bazda azaldı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörlerinde ücretli çalışan sayısı, Kasım 2023'te bir önceki aya göre yüzde 0.2 azalış gösterdi. Ücretli çalışan sayısı 15 milyon 106 bin 556 kişi oldu.

15.01.2024 10:45:090
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Ücretli çalışan sayısı aylık bazda azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Kasım 2023 dönemine ilişkin ücretli çalışan istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Kasım 2022'de 14 milyon 833 bin 144 kişi olan sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı, Kasım 2023'de yıllık bazda yüzde 1,8 artışla 15 milyon 106 bin 556 kişiye yükseldi.

Söz konusu ayda ücretli çalışan sayısı, sanayi sektöründe yıllık bazda yüzde 1,3 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 10,2 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 2,1 arttı.

Aylık değişim

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı Kasım 2023'de, bir önceki aya göre yüzde 0,2 azalış gösterdi. Bu dönemde ücretli çalışan sayısı sanayi sektöründe yüzde 0,5 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 0,2 arttı ve ticaret-hizmet sektöründe ise değişim göstermedi.


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