Ücrette cinsiyet eşitliği: Türkiye'de durum ne?

Capital Dergisi, bu yıl 12. kez “Kadın Dostu Şirketler” araştırmasını hazırlarken her şirket ve grubun “eşit işe eşit ücret” yaklaşımını da sorguladı...

Özlem Aydın Ayvacı / Capital Kasım 2024 sayısından

Bu konuda gidilecek yol olduğu görülse de kadın çalışan ve yönetici oranıyla göz dolduran şirketlerin çoğunda ücrette eşitlik yaklaşımının benimsenmesi dikkat çekici.

Jöfn kjör strax! Annad er bull!” Bir kadın direnişinde çekilen fotoğrafta küçük bir kız çocuğunun açtığı pankartta yazılı olan İzlandaca bu sözler, “Derhal eşit şartlar, gerisi saçmalık!” anlamına geliyordu. Çünkü İzlandalı kadınlar erkeklerden ortalama yüzde 14-18 daha az kazanıyordu. Kadınlar ve erkeklerin aldığı maaş karşılaştırıldığında, kadınların saat 14.38’den sonraki mesaileri karşılığında ücret almadıkları ortaya çıktı. Bu nedenle Ekim 2016’da İzlandalı kadınlar eşit işe eşit ücret talebiyle saat 14.38’de iş bıraktı. Kadınların iş bırakma eyleminin ardından İzlanda hükümeti bir yasa tasarısı hazırladı ve İzlandalı kadınlar 2017’de dünya üzerinde eşit işe eşit ücreti hem kamuda hem özel sektörde direne direne kazandı.

2023’te Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Konseyi, eşit ücret ilkesini güçlendiren yeni bir AB direktifini kabul etti. AB üye ülkeleri, yeni direktifi ulusal hukuka geçirmek için üç yıl süreye sahip. 2027’ye kadar olan süreçte, şirketler cinsiyetler arası maaş farklarını raporlamaya ve şeffaflık sağlamaya başlayacaklar.

Türkiye’de kadınlar aynı işi yaptıkları erkeklerin kazandığı her 1.000 TL karşılığında 840 TL alıyor. Peki, cinsiyet ayrımcılığının yapılmadığı daha adil bir emek dünyası çok mu ütopik?

* ARAŞTIRMANIN TAMAMINI BURADAN OKUYABİLİRSİNİZ







