Ücrette cinsiyet eşitliği

“İSTİSNASIZ UYGULUYORUZ”

YILMAZ YILDIZ ZURICH SİGORTA GENEL MÜDÜRÜ



YENİ GİRİŞ VE ARTIŞTA Hem yeni işe giriş ücretlendirme süreçlerimizde hem ücret artışı dönemlerimizde eşit işe eşit ücret uygulamamızı istisnasız uyguluyoruz. Zurich Grubu’nun hem globalde hem lokalde hayata geçirdiği Çeşitlilik, Eşitlik, Dahiliyet, Aidiyet (DEIB) yaklaşımıyla cinsiyetler arası adalet ve fırsat eşitliği sadece demografik analizlerle değil ücret adaletine yönelik analizlerle de destekleniyor ve kontrol ediliyor.



ÖLÇÜM HER YIL 2019 yılı itibarıyla her yıl gerçekleştirdiğimiz Equal Pay Process ile aynı veya benzer roller için erkek ve kadın çalışanlara adil bir şekilde ücret ödenip ödenmediğini ölçümlüyor ve sonuçları Zurich DEIB ekibine raporluyoruz. Böylece Zurich Sigorta’da cinsiyetin ücret belirlemede kriter olmadığını teyit ediyoruz.



HER YÖNETİCİNİN HEDEFİ Şirketimizdeki her bir yöneticimizin yıllık hedef kartında işe alım, kariyer yönetimi, terfi gibi süreçlerde cinsiyet eşitliğini korumak odağında hedefler ayrıca yer alıyor. En yüksek maaş çeyreklik diliminde yer alan kadın oranımız yüzde 47. En alt maaş çeyrek diliminde yer alan kadın oranımız yüzde 66. Bu oran yeni mezun alımlarında son dönemde kadın ağırlıklı çalışan alımı yapmamızdan kaynaklanıyor.