UFS’ye göre geleceğin menüleri düşük atıklı olacak

Unilever Food Solutions (UFS) 25’ten fazla ülkede bin 600’ün üzerinde şefin katılımıyla hazırladığı “Geleceğin Menü Trendleri 2023” raporunu yayınladı. Raporun lansmanı Unilever’in Hollanda’da bulunan gıda inovasyon merkezi Hive’da dünyanın önde gelen şeflerinin ve gıda sektörü uzmanlarının katılımıyla gerçekleştirildi. “Geleceğin Menü Trendleri Raporu” ile sadece geleceğin trendlerini paylaşmadıklarını aynı zamanda çözüm odaklı öngörüler ve uyarlanabilir reçetelerle şeflere ilham verdiklerini ifade eden Unilever Beslenme Bölümü Global Başkanı Hanneke Faber, “Konu sürdürülebilirlik olduğunda şeflerimizin karşısına iş gücü yetersizliği ve gıda atığı gibi pek çok zorlu engel çıkıyor. Bu süreçte bir yandan şeflerimiz için çözümler sunmak bir yandan da trendleri takip edebilmelerini sağlamak kritik önem taşıyor” diyor.

“Atık yönetiminde daha bilinçli olmalıyız”

Hollanda’da yer alan gıda inovasyon merkezinin ‘Gıdanın Silikon Vadisi’ olarak da adlandırıldığına işaret eden Unilever Food Solutions Genel Müdürü Yılmaz Tokgöz, gıda endüstrisinde sürdürülebilir bir gelecek için atıksız mutfak yaklaşımının önemini vurguluyor. Hive’de gerçekleştirilen lansmanda şeflerin en çok ilgisini çeken trendin “düşük atıklı menüler” olduğunu söyleyen Tokgöz, sözlerine şöyle devam ediyor: “Hive’da gerçekleştirdiğimiz lansmanımızda dünyanın farklı ülkelerinden sektör profesyonellerini buluşturduk. Birçok şefin ilgisini en çok çeken trend, düşük atıklı menüler oldu. Atıksız mutfak pratiklerinin özü, malzeme atığını minimuma indirerek atığı önlemek ve lezzeti maksimuma çıkarmaktan oluşuyor. Dünya nüfusunun artması ve kaynakların azalması nedeniyle atık yönetimi konusunda daha duyarlı ve bilinçli olmamız gerektiğini görüyoruz. Elbette, gastronomi açısından da atıksız mutfak trendi oldukça önemli. Yaratıcılığı ve inovasyonu teşvik ederek çeşitli ve zengin lezzetler sunmayı mümkün kılıyor. Malzemelerin tamamının kullanımını sağlayan bu yaklaşımda genellikle atılan parçalar değerlendiriliyor. Kabuklar, çekirdekler, kökler, saplar hatta pişirme ve turşulama aşamalarında elde edilen sular bile kullanılıyor. Bu sayede sebzelerin, meyvelerin ve etlerin ‘atık’ olarak düşünülen kısımları geleneksel yemek tariflerine de yenilik katıyor. ‘Geleceğin Menü Trendleri’ raporumuzda yer alan düşük atıklı menüler trendi yaratıcılığı, inovasyonu, iyi beslenmeyi teşvik ederek şefler için mutfakta değerlendirebilecekleri geniş bir envanter sunuyor.”

“Çevre dostu uygulamalara odaklanılacak”

Unilever’in gıda inovasyon merkezi olan Hive’da gerçekleştirilen lansmana katılan isimlerden birisi de Ronay’s Deli’nin kurucu şefi Ali Ronay oldu. Bu ziyarette yeni trendleri deneyimlediklerini, şu anda uygulanmakta olan ve gelecekte uygulanacak olan yeni pratikleri görme şansı elde ettiklerini söyleyen Ali Ronay, “UFS kendini gıda işletmelerinin israfı azaltmasına ve daha sürdürülebilir bir şekilde çalışmasına yardımcı olmaya adamış küresel bir gıda hizmeti şirketi” ifadesinde bulunuyor. 2023 yılında düşük atık menülerindeki trendin sürdürülebilirlik ve çevre dostu uygulamalara odaklanacağını ifade eden Ronay, düşük atık menü trendlerinden bazılarını şöyle sıralıyor:

Kökten sapa pişirme: Yıllar içinde ivme kazanan bir trend olan kökten sapa pişirme, bir meyvenin veya sebzenin sapları, yaprakları, kabukları ve kökleri dahil her parçasını kullanmayı içeriyor. Kompostlama ve gıda atığının azaltılması: Birçok restoran, gıda israfını azaltmak ve besin açısından zengin toprak oluşturmak için kompostlama programları uyguluyor. Geri dönüştürülebilir ve biyolojik olarak parçalanabilir ambalaj: Tüketiciler çevreye karşı daha bilinçli hale geldikçe, işletmeler geri dönüştürülebilir veya biyolojik olarak parçalanabilir malzemelerden yapılmış daha çevre dostu ambalaj seçenekleri sunuyor.

GELECEĞİN MENÜLERİNDE 8 TREND

KARŞI KONULMAZ SEBZELER

Sebzeler, artık sadece tabakları dengeli bir öğüne dönüştürme rolünü üstlenmiyor, tabakların merkezi haline de geliyor.

GELENEKTEN GELECEĞE LEZZETLER

“Nerede o eski lezetler” denilen tarifler yeni klasikler olarak yeniden tanınıyor.

DÜŞÜK ATIKLI MENÜLER

Mutfaklarda “azalt, yeniden kullan ve geri dönüştür” misyonunun benimsenmesi menülerdeki lezzeti optimize ederken malzeme giderlerinden de tasarruf edilmesini sağlıyor.

DOĞADAN TOPLANAN YİYECEKLER

Yenilebilir çiçeklerden yabani meyvelere doğadan sofralara ulaşan, yeni ve tüketime uygun gıdalara talep artıyor. Şefler, tüketiciyle doğa arasında daha saf ve güçlü bir bağ kuruyor.

LEZZET KONTRASTI

“Zıt tatlar” popüler hale geliyor. Acı biber ile çikolata benzeri kombinasyonların kullanımı artırılarak tüketiciye çoklu duyusal deneyimler yaşatılması hedefleniyor.

İYİ HİSSETİREN YİYECEKLER

Sağlıklı beslenmeyi benimseyen tüketiciler tabaklarda yalnızca sağlık aramıyor, canlılık ve çeşitlilik de istiyor.

PAYLAŞMA HAZZI

Yemek deneyimini başkalarıyla paylaşmak, yemekten alınan hazzı artırıyor. Paylaşıma uygun yemekler insanların birbiriyle bağ kurmasını da kolaylaştırıyor.

BİLİNÇLİ PROTEİN

Gıdaların tabaklara ulaşma sürecinde dünyaya bıraktığı karbon ayak izi günümüzde toplumun tüm kesimlerini daha fazla ilgilendiriyor. Hayvansal proteine alternatif olarak sunulan bitkisel proteinli besinlerin önemi artıyor.

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