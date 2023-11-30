Ulusoy Un YK Başkanı: Dünyada ilk 10’a girmek istiyoruz

Ulusoy Un Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Eren Günhan Ulusoy’la hem tüm dünya için kritik bir emtia haline gelen buğdayda Türkiye’nin durumunu hem de şirketin büyüme stratejisini konuştuk...

Nil Dumansızoğlu / ndumansizoglu@capital.com.tr

Capital Ekim 2023 sayısından

2022’de Söke Un markasını alarak perakendeye giren Ulusoy Un, hızlı büyümesini sürdürüyor. Geçen yılı 20,4 milyar TL’lik ciroyla kapatan şirketin 2023 gündeminde yeni yatırımlar var. Söke’yle unlu mamuller pazarına da adım atmaya hazırlanan Ulusoy Un, yeni ürünler için Avrupa pazarına gözünü dikti. B2C alanında da penetrasyonu yüksek ürünlerle öne çıkmak istediklerini ifade eden Ulusoy Un Yönetim Kurulu Başkanı DR. EREN GÜNHAN ULUSOY, “Sadece Türkiye’de değil, yurt dışında da faaliyetleri olan ve dünyada sektöründe ilk 10’a girmiş bir şirket olmak istiyoruz” diyor.

Bu yıla Söke Un’un halka arzıyla başlayan şirket, buradan elde ettiği kaynağı yeni yatırımlara harcıyor. Hatay’da yeni bir fabrika satın aldıklarını belirten Eren Günhan Ulusoy, bunun dışında Söke’nin unlu mamuller alanına girmesi için de çalışmaları hızlandırdıkları bilgisini veriyor.

Özellikle organik, glutensiz, siyez gibi katma değeri yüksek segmentlerde Avrupa pazarına girmek istediklerini de sözlerine ekleyen Ulusoy ile yapılan röportajın tamamını BURADAN OKUYABİLİRSİNİZ



