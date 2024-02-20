United Payment yeni alanlarda büyüyecek

Türkiye dahil 6 ülkede faaliyetlerini sürdüren United Payment, 2023 yılında 100 milyar TL işlem hacmi ile büyümesini sürdürdü. Para transferi hacmini iki, cüzdan işlem hacmini ise 5 katına çıkaran marka POS müşteri sayısını da %85 artırdı. Mevcut dikeylerdeki büyüme iddiasını sürdüren United Payment, yeni dönemde Açık Bankacılık’taki yeni projeleriyle yeni pazarlarda ve yeni alanlarda da büyüyecek. United Payment CEO’su İlker Sözdinler, “2024 yılında Türkiye gelirlerimizde yüzde 200’den fazla büyüme hedefliyoruz. Yurtdışı operasyonlarımızı da yaygınlaştırıp, güçlendirmeye devam edeceğiz” dedi.

Finansal teknolojilerin lider şirketlerinden United Payment, 2023 yılında yurtiçi ve yurtdışındaki faaliyetleriyle önemli başarılara imza attı. 2023 yılında yine pek çok ilklere de öncülük eden United Payment, Açık Bankacılık’ta sertifikasyon sürecini tamamlayan ve faaliyet genişletme onayını alan ilk şirketlerden biri oldu. Bankalar arası her saat hızlı para transferi yapılmasını sağlayan FAST sistemi için de onay alan ilk e-para şirketlerinden olan United Payment, FAST hizmeti ile beraber ayrıca Kolay Adres’e (KOLAS) para gönderme seçeneğini de kullanıcılarına sundu.

Para transferinde aktif kullanıcı sayısı 1 milyonu aştı

Ülkenin ve bölgenin en büyük para transferi operasyonunu yürüten United Payment, 2023 yılında Azerbaycan’ın ardından Gürcistan'da da para transferi süreçlerini başlattı. Dünyaca ünlü Terrapay ile yurtdışından Türkiye’ye ödeme hizmetlerini faaliyete alan United Payment, 2023 yılında, önceki yıla göre yurtdışı para transferinde işlem sayısını yüzde 20, işlem hacmini ise yüzde 85 artırdı. Para transferinde toplamda 1 milyon aktif müşteri sayısına ulaşan United Payment, son bir yıllık süreçte, toplam para transferi hacmini iki katına çıkardı. Bunun yanı sıra iştiraklerinden biri olan Turan cüzdan üzerinden de Payporter aracılığı ile Özbekistan, Kırgızistan, Kazakistan ve KKTC’ye para transferi işlemini devreye aldı. United Payment ve iş ortakları ile geçen yıl yurtdışı para transferinde, en fazla İngiltere, Amerika, Almanya, Fransa ve Hollanda’ya para transferi işlemi gerçekleştirdi.

2024 yılında Güney Afrika ve Ortadoğu’ya yoğunlaşacak

United Payment CEO’su İlker Sözdinler, “United Payment olarak 2023 yılında her alanda büyüdük. Markamızı her yerde duyulan ve görünen güçlü bir marka haline getirdik. Ayrıca fintek ekosistemimizi büyütmek ve kendi teknolojimizi beslemek amacıyla da iWallet, Turan Teknoloji ve Poca gibi pek çok girişime yatırım yaptık. Şu anda bünyemizde 13 iştirakimizle birlikte ilerliyoruz. 2024 yılında da çıtayı daha da yukarılara çıkaracağımız adımlarla, sektörün öncü markalarından biri olmaya devam edeceğiz. 2024 yılında grup cirosunda %80, United Payment Türkiye gelirinde ise %200’den fazla büyüme hedefliyoruz. Amiral gemimiz bu yıl da para transferi olacak. Cüzdanda %100’e yakın büyüme hedeflerken Açık Bankacılık’ta iş ortaklarımıza yenilikçi çözümler sunmak istiyoruz. Yurtdışındaki operasyonlarımız ve bölgesel büyüme stratejimiz doğrultusunda Türk Devletleri, Güney Afrika ve Ortadoğu pazarlarına odaklanırken, mevcut pazarlardaki operasyonlarımızı daha da yoğunlaştırmaya devam edeceğiz” dedi.

POS müşteri sayısı yüzde 85 arttı

2023 yılsonu itibariyle 100 milyar TL işlem hacmine United Payment, hizmet verdiği kiosk sayısını 320’ye, Akıllı Kasa sayısını ise 800’e yükseltti. Kiosk ve Akıllı Kasa üzerinden son bir yılda toplam 8.6 milyon işlem gerçekleştirildi. POS sistemleri alanında SoftPOS uygulamasını canlıya alan United Payment, Android işlem sistemine sahip mobil cihazların POS cihazına dönüşmesini sağladı. Ayrıca üye işyerlerine fiziki POS hizmeti sunmaya başladı. Tahsilat (bayi ve fatura) ürünü olan Collector da 2023 yılında devreye alınan çalışmalardan biri oldu.

Cüzdan işlem hacmini 5 katına çıkardı

United Payment, 2023 yılında cüzdan adedinde yüzde 75, cüzdan üzerinden yapılan işlem adetlerinde ise yüzde 235 artış elde etti. 2023’te cüzdan hacmini 5 katına çıkaran United Payment, kart ve cüzdan işlem hacmini de 2 katına ulaştırdı. Marka ayrıca hizmet verdiği iş ortağı sayısında da yüzde 50’nin üzerinde artış kaydetti. 2023 yılında her 15 saniyede bir işlem yapılırken, saniyede 2,16, bir yılda ise toplamda 32 milyon saniye işlem yapıldı.