Üniversite tercihi yapacaklar için kapsamlı rehber

Kariyer.net, üniversite tercihi yaparak kariyerine ilk adımı atacak gençlerin doğru seçimi yapabilmesi için önemli bir kaynak sunuyor. Kariyer.net, Üniversite Rehberi sekmesi altında İşverenlerin Tercihi, Tercih Motoru, Meslek/Pozisyon Rehberi ve daha birçok başlıkta önemli bilgiler ve veriler paylaşıyor.

Kariyer.net ayrıca 3 Ağustos tarihinde düzenleyeceği Kariyer.net Tercih Günleri etkinliği ile alanında uzman kişileri, üniversite öğrencilerini ve iş dünyasından temsilcileri adaylarla buluşturarak, tercih yapacak gençlerin sorularına yanıt bulabilmesinde önemli bir rol oynayacak.

Türkiye'de kariyer planlama ve üniversite/bölüm tercihi konusunda da bir numaralı platform olma hedefiyle hareket eden Kariyer.net, kariyer yolculuğunun ilk adımlarını atmaya hazırlanan adaylara ücretsiz olarak ulaşabilecekleri eşsiz bir kaynak olan Üniversite Rehberi’ni sunuyor. Ayrıca 3 Ağustos tarihinde online olarak düzenlenecek olan Tercih Günleri Etkinliği, sürpriz bir influencer moderatörlüğünde gerçekleşecek. Alanında uzman kişiler, iş dünyasından temsilciler ve üniversite öğrencilerinin konuk olarak katılacağı canlı yayınlarda adaylar, merak ettikleri bölüm ve meslekleri bu kişilerden dinleme fırsatına sahip olacak.

Hangi meslek ne kadar kazanıyor Üniversite Rehberi’nde

Kapsamlı bir kılavuz niteliğinde olan Üniversite Rehberi’nin içeriği aşağıdaki başlıklardan oluşuyor;

•Üniversiteler: Rehberde Türkiye’de yer alan tüm üniversitelerin birer sayfası ve üniversitelerle ilgili detaylı bilgiler yer alıyor.

•Bölümler: 377 bölümde verilen eğitimin içeriği, bölüm mezunlarının çalışma alanları bölümler rehberinde detaylandırılıyor.

•Meslekler/Pozisyonlar: Bu kısımda ise 2.790 meslek ele alınıyor ve bu mesleklerde çalışanların mezun oldukları bölümler ve üniversiteler, aylık kazançları ve işlerinin içeriği gözler önüne seriliyor.

•Tercih Motoru: Üniversite ve bölüm tercihi sıralaması yapmayı kolaylaştıran Tercih Motoru; burs, tercih tipi, eğitim dili, puan aralığı vb kriterlere göre tüm üniversite ve bölümleri listeleyerek kişinin kendi tercih listesini oluşturmasına yardımcı oluyor.

•İşverenlerin Tercihi: Rehberin bu bölümünde, hangi üniversite ve bölümlerin mezunlarının işverenler tarafından daha çok ilgi gördüğü detaylandırılıyor.

Üniversite Rehberi’ne https://www.kariyer.net/universite-rehberi adresinden ulaşılabiliyor.

İşverenlerin En Çok Tercih Ettiği Bölümler Araştırıldı

Kariyer planlamasında doğru üniversite ve bölüm tercihinin önemine dikkat çeken Kariyer.net, bu yıl üçüncüsünü yayınladığı İşverenlerin Tercihi sıralamasında, lisans eğitimi veren üniversite ve bölümlerin, işverenler tarafından işe alım esnasında ne kadar tercih edildiğini ortaya çıkardı. Çalışma, işverenlerin Kariyer.net platformlarında aday özgeçmişlerini incelerken oluşturduğu büyük data incelenerek gerçekleştirildi. 127 bin işverene ait 510 binin üzerinde işe alım hareketinin incelendiği çalışmada; işverenlerin hangi üniversite ya da bölüm mezunlarına daha çok ilgi gösterdiği belirlendi. Bu bilgiler ışığında ‘Üniversite Endeksi’, ‘Bölüm Endeksi’, ‘Üniversite ve Bölüm Endeksi’ olmak üzere 3 farklı sıralama oluşturuldu. Toplam 181 üniversitenin bulunduğu ‘Üniversite Endeksi’ sıralamasının ilk 10’unda 7 devlet üniversitesi yer aldı. Endekste üniversitelerde ilk 3 sırada Galatasaray Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi yer alıyor. İşverenler en çok Matematik Mühendisliği, İşletme Mühendisliği ve Almanca İşletme bölümlerinin mezunlarına ilgi gösteriyor. Alanında uzman bir Danışma Kurulu’nun rehberliğinde hazırlanan İşverenlerin Tercihi sıralamasına Kariyer.net Üniversite Rehberi üzerinden ulaşılabiliyor.

Tercih Günleri Etkinliği’nde uzman isimler öğrencilerin sorularını yanıtlayacak

Başarılı bir kariyerin ilk adımının doğru üniversite ve bölüm tercihi olduğunu belirten Kariyer.net CEO’su Fatih Uysal, “Üniversite tercihi yaparak kariyerlerinin ilk adımını atacak olan öğrencilerimize; Kariyer.net çatısı altında bulunan “Üniversite Rehberi” ile merhaba diyoruz. Bu rehberde; Türkiye’de bulunan tüm üniversiteler, 377 bölüm, 2.790 meslek/pozisyon yer alıyor ve her biri için maaşlardan eğitim içeriğine birçok detaya yer veriliyor. Böylece öğrencilerimiz üniversite/bölüm tercihi yaptıklarında hangi meslekleri seçebileceklerini görebilir ya da hangi mesleği yapmak istiyorlarsa o mesleğe uygun eğitimi seçebilir; böylece başarılı bir kariyere uzanan tüm adımlarını planlayabilirler” dedi.

“Tercih döneminde, 1 milyondan fazla öğrenci ve aileye ulaşmayı hedefliyoruz”

Bu yıl üniversite tercihi yapacak öğrencilerin kullanımına sunulan diğer hizmetler hakkında da bilgiler veren Fatih Uysal, “Üniversite Rehberinde bulunan alanlardan bir diğeri ise bu yıl 3.’sünü yayınladığımız İşverenlerin Tercihi... Bu başlık altında, işverenler tarafından en çok hangi bölüm ve üniversitelerin mezunlarının tercih edildiğini kamuoyu ile paylaşıyoruz. Üniversite Rehberi altında öğrenciler ayrıca bu yıl yayına aldığımız Tercih Motoru’nu kullanarak tercih yapma süreçlerini kolaylaştırabilirler. Kariyer.net olarak sadece bunlarla yetinmeyerek, öğrencilerimizin akıllarındaki sorulara yanıt bulabilmelerini sağlamak adına da ‘Kariyer.net Tercih Günleri’ etkinliğinde öğrenciler ile farklı alanlardaki uzmanları buluşturacağız. Yapacağımız canlı yayınlarda öğrencilerin ilgi alanlarına giren bölümlerin uzman isimleri, adaylarımızın tüm sorularını yanıtlayacak. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi, bu sene de tercih döneminde Kariyer.net üzerinden 1 milyondan fazla aday ve aileye ulaşmayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.