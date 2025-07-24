Ünlü girişimci kendisinden örnek verdi: Okullarda öğretilmesi gereken beceri

'Hayattaki en büyük umutlarımdan biri, dünyadaki eğitim sistemlerinin girişimcilik becerileri öğretmenin değerini fark etmesi'

Yatırımcı, girişimci, maceraperest Richard Branson, Virgin Group'un kurucusu. Virgin seyahatten telekomünikasyona, sağlıktan bankacılığa, müzikten eğlenceye kadar birçok farklı sektöre yayılmış bir grup. Branson, şirketi Virgin Galactic'in geliştirdiği uzay aracı ile 2021 yılında uzayın başladığı nokta olarak kabul edilen yerden yaklaşık 100 kilometre yüksekliğe seyahat etmişti.

Ünlü iş insanı Capital Dergisi'nin Haziran sayısında yazdığı yazıda kendi hayatından örnek vererek neden okullarda girişimcilik dersi olması gerektiğini anlatıyor.

Branson yazısında şunları söylüyor:

"İlk işim olan Öğrenci Dergisi’ni kurmak için 16 yaşında okulu bırakmak, bana sınıfta asla öğrenemeyeceğim en değerli dersleri öğretti. Bu dersleri ömrüm boyunca yanımda taşıdım ve o zamandan beri kurduğumuz her bir Virgin şirketini şekillendirmek için kullandım. Bu yüzden İngiltere’deki çoğu çocuğun gelecekte kendi işini kurmayı ve okulda girişimcilik becerilerini öğrenmeyi istediklerini duyunca çok sevindim. Bu bulgular, Virgin Money’nin yaptırdığı yeni bir araştırmada elde edildi.

Hayattaki en büyük umutlarımdan biri, dünyadaki eğitim sistemlerinin girişimcilik becerileri öğretmenin değerini fark etmesi. Pek çok çocuk, özellikle de disleksisi olan çocuklar, okulda zorluk çekip başarısız kabul ediliyor. Fakat tutku ve ilgi duydukları konuların peşine düşüp bir şeyler yaratma konusunda teşvik edilirlerse potansiyellerini fark edebilirler.

SÖYLEDİKLERİ GİBİ TEMBEL DEĞİLDİM

Ben, sürekli dalıp giden zihnimin ve kısa dikkat süremim aslında müthiş bir yaratıcılığın sonucu olduğunu okulu bırakana kadar fark etmemiştim.

Bu özellikleri bir iş kurmak için gerçek dünyada kullanabilmek, bana yeteneklerimi fark etme imkânı verdi. Öğretmenlerimin söylediği gibi tembel veya aptal değildim.

Müthiş bir yazar olmadığımı biliyordum (disleksi olan insanlar genellikle okuma ve yazma konusunda zorluk çeker), fakat Öğrenci Dergisi’ni kurmak, bana ekip kurma sanatını öğrenme fırsatı verdi. Dergiye katkıda bulunacak öğrenci yazarlardan oluşan harika bir ekibim vardı. Net ve brüt kârın ne demek olduğunu ancak kariyerimde epey ilerledikten sonra öğrendim" diyor.

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