UPS Türkiye: İstanbul’u ‘Airhub’ yapmayı hedefliyor

Özlem Aydın Ayvacı / KÖLN

UPS Türkiye Ülke Müdürü Engin Kolat, Türkiye’den bir grup gazeteciyi Köln/Bonn Havaalanı’ndaki UPS Avrupa Hava Aktarma Merkezi’nde (Airhub) ağırladı. Kolat, 35. yılını kutlayan UPS Türkiye’nin Köln benzeri bölgesel bir transit merkez olma hedefi koyduğunu açıkladı. UPS’in biri Köln’de olmak üzere dünya çapında 11 farklı lokasyonda ‘Airhub’ı bulunuyor. Köln Airhub, UPS’in Avrupa’daki tek ana dağıtım merkezi olarak konumlanıyor. Türkiye’nin de aralarında olduğu 70 farklı ülkeden kargo uçaklarıyla gelen yükler, aynı gece yaklaşık 3,5 saatlik bir operasyonun ardından konsolide edilerek dünyanın farklı bölgelerine dağıtılıyor. 105.500 metrekare alan üzerinde kurulu ve 3 bin 500’e yakın kişinin istihdam edildiği Köln Airhub’da saatte 190 bin paket elleçleniyor. Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen ziyaretimiz sırasında Köln Airhub’daki günlük operasyonu yerinde görme fırsatı bulduk. Kargoların otonom ağırlıklı sistemlerle ayrıştırılmasından uçaklara yüklenmesine kadar tüm süreçleri uzmanlar eşliğinde deneyimledik. Ayrıca Türkiye’den gece gelen Boeing 777 ve ABD’ye giden iki katlı dev Boeing 747 uçaklarının da içini inceleme fırsatımız oldu.

“Türkiye’nin küresel tedarik zincirindeki etkinliği artıyor”

UPS Türkiye Ülke Müdürü Engin Kolat, Türkiye’nin Köln’e benzer bir Airhub olma potansiyeli taşıdığını ve ekip olarak bu merkezlerden biri olmaya odaklandıklarını söyledi. Türkiye, kendi ihracat ve ithalat yükleriyle hava kargoda küresel payını artırırken, aynı zamanda bir transit merkezi olarak da küresel tedarik zincirinde etkinliğini artırıyor. Engin Kolat, “Türkiye kuzey-güney ve doğu- batı ekseninde tam orta yerde duruyor. Bu stratejik konum giderek daha önem kazanıyor. Neden Türkiye de bir Köln olmasın? Avrupa’nın doğuya, güneye ya da batıya yapacağı bütün yükleri konsolide eden, işleyen ve aynı zamanda yerel olarak da bunu besleyen bir ülke olabiliriz. Avrupa için özellikle doğu ile batı arasında çok daha iyi bir konumdayız” diye konuştu. Kolat, bölgesel bir transit aktarma merkezi olmanın bulunduğu ülkenin ekonomisine ve lojistiğine büyük değer kattığının da altını çizdi.

UPS’in İstanbul Havalimanı’na ilk taşınan şirketlerden biri olduğunu hatırlatan Kolat, “Kendi uçaklarımızla operasyon yapabilir hale gelmek için önceden bu büyümeyi görmek gerekiyordu ve biz yatırımlarımızı bu büyüme potansiyeline göre yaptık. Türkiye bizim için doğu ile batı arasında bir bağdı. Şimdi UPS organizasyonu içinde kuzey ile güney arasında da Afrika ve Kafkaslarla bağlantılarda da çok önemli merkezi bir üs haline geldi. Türkiye’nin yeri biraz daha güçleniyor. İhracat taşımalarında potansiyelimiz yüzde 40 arttı. Büyük bir network’ün bir parçası olmak inanılmaz bir esneklik sağladı” açıklamasını yaptı. Türkiye, iş hacmiyle UPS’in Avrupa’daki en büyük beş pazarından biri oldu.

Beş yılda 2 milyar dolar yatırım

UPS’in Türkiye’nin de içinde bulunduğu Avrupa Bölgesi’ne son beş yılda 2 milyar dolardan fazla yatırım yaptığını açıklayan UPS Türkiye Ülke Müdürü Engin Kolat, “Bu kapsamda 2016 yılında İzmir Aktarma Merkezi ve 2021’de ise İstanbul Avrupa Aktarma Merkezi projelerimizi tamamladık. UPS’in, 2018 yılında İGA yönetimi ile imzalanan 25 yıllık sözleşme kapsamında İstanbul Havalimanı’na yaptığı yatırım, küresel pazarlar arasında köprü oluşturma ve ülkenin büyüme hedeflerine katkı sağlama taahhüdünü güçlendiriyor” diye konuştu.

UPS Türkiye, bugün 2 bin fazla çalışanıyla 81 ilde faaliyet gösteriyor. Türkiye’den Boeing 777 uçağı ile haftanın altı günü ihracat ve ithalat yükleri taşınıyor. UPS, Türkiye’de aynı anda yurt içi ve yurt dışı kargo hizmeti sunan; deniz, hava ve karayolunu kullanan yanı sıra depoculuk hizmeti veren bir hava kargo şirketi olarak faaliyet gösteriyor. İstanbul, Ankara, İzmir, Afyon, Antalya, Adana ve Gaziantep ve Bursa ve Kayseri’de şirketin kendi merkezleri bulunuyor. Kolat, Türkiye’de yeni yatırımlarla büyümeye devam edeceklerini söyledi.

UPS Global, 2050 yılına kadar küresel operasyonlarda karbon nötr hedefliyor. Bu kapsamda hem küresel pazarlarda hem de Türkiye’de önemli yatırımlar gerçekleştiriliyor. Şirket, UPS Smart, İthalat Asistanım gibi teknolojilerle kargo operasyonlarında hız ve verimliliği artırırken, müşterilerinin iş süreçlerini optimize etmelerine yardımcı oluyor.