UTTS'de LPG detayı... Son tarih belli oldu

Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) süresine ilişkin bilgilendirme notu açıklandı.

Akaryakıt istasyonu işleten mükelleflere ilişkin işlemlerde, benzin veya motorin dışındaki bir yakıt türünün (LPG) tedarik edilmesi için kullanılan pompa ünitelerinde kullanılacak TTO’ları 31/12/2025 tarihine, taşıt sahiplerine ilişkin birden fazla ya da benzin veya motorin dışındaki bir yakıt türüyle (LPG) çalışan taşıtlarda benzin veya motorin dışındaki yakıt türüne ilişkin depo için 31/12/2025 tarihine uzatıldı.



Bu kapsamda, akaryakıt istasyonu işleten mükelleflerin benzin veya motorin dışındaki bir yakıt türünün tedarik edilmesi için kullanılan pompa ünitelerinde kullanılacak TTO’ları 31/12/2025 tarihine kadar gerekli kayıt ve başvuru işlemlerini yapıp istasyonlarına TTO ve TİM’leri taktırmaları ve bu donanımların YN ÖKC’lerle iletişimini yaptırarak UTTS üzerinden fiilen akaryakıt satışına başlamaları, vergi mükelleflerinin ise, kiralama yoluyla edindikleri veya işletmelerine dâhil olan ve işte kullanılan taşıtları için birden fazla ya da benzin veya motorin dışındaki bir yakıt türüyle çalışan taşıtlarda benzin veya motorin dışındaki yakıt türüne ilişkin depo için 31/12/2025 tarihine kadar taşıtlarına TTB taktırarak kullanmaya başlaması gerekiyor.

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın açıklaması şu şekilde:

"Akaryakıt istasyonlarında yapılan akaryakıt satışlarında plaka bilgisinin yeni nesil akaryakıt pompa ödeme kaydedici cihazlara elle girilmeden otomatik olarak gönderilmesini temin etmek amacıyla Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) uygulaması geliştirilmiş ve konu ile ilgili düzenlemeler 5/10/2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Genel Tebliğ ile belirlenmiştir.



Mezkûr Genel Tebliğin 5, 6 ve geçici 1 inci maddeleriyle, 31/1/2025 tarihine kadar utts.gov.tr adresinden gerekli başvuru ve kayıt işlemlerinin yapılması şartıyla, 30/4/2025 tarihine kadar;



Akaryakıt istasyonu işleten mükelleflerin, en az bir pompa ünitesinin tabanca aparatları üzerine Taşıt Tanıma Okuyucu Cihazı (TTO),

Kiralama yoluyla edinilen veya işletmeye dâhil olan ve işte kullanılan taşıtlara Taşıt Tanıma Birimi (TTB), taktırılarak kullanılması öngörülmüş olmakla birlikte mezkur Genel Tebliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrası kapsamında ynokc.gib.gov.tr adresinde 30/4/2025 tarihinde yayımlanan duyuru ile bahse konu tarihler;



Akaryakıt istasyonu işleten mükelleflere ilişkin işlemler (başvuru, kayıt, taktırma/montaj ve kullanım) yönünden 2/6/2025 (benzin veya motorin dışındaki bir yakıt türünün tedarik edilmesi için kullanılan pompa ünitelerinde kullanılacak TTO’ları 31/12/2025 tarihine),

Taşıt sahiplerine ilişkin başvuru ve kayıt işlemleri yönünden 2/6/2025, diğer işlemler (taktırma/montaj ve kullanım) yönünden 30/6/2025 (birden fazla ya da benzin veya motorin dışındaki bir yakıt türüyle çalışan taşıtlarda benzin veya motorin dışındaki yakıt türüne ilişkin depo için 31/12/2025 tarihine),

tarihine uzatılmıştır.



Bu kapsamda;

-Akaryakıt istasyonu işleten mükelleflerin 2/6/2025 tarihine (benzin veya motorin dışındaki bir yakıt türünün tedarik edilmesi için kullanılan pompa ünitelerinde kullanılacak TTO’ları 31/12/2025 tarihine) kadar gerekli kayıt ve başvuru işlemlerini yapıp istasyonlarına TTO ve TİM’leri taktırmaları ve bu donanımların YN ÖKC’lerle iletişimini yaptırarak UTTS üzerinden fiilen akaryakıt satışına başlamaları,

- Vergi mükelleflerinin ise, kiralama yoluyla edindikleri veya işletmelerine dâhil olan ve işte kullanılan taşıtları için 2/6/2025 tarihine kadar gerekli kayıt ve başvuru işlemlerini yaparak en geç 30/6/2025 tarihine (birden fazla ya da benzin veya motorin dışındaki bir yakıt türüyle çalışan taşıtlarda benzin veya motorin dışındaki yakıt türüne ilişkin depo için 31/12/2025 tarihine) kadar taşıtlarına TTB taktırarak kullanmaya başlaması,



- İşte kullanılmayan ancak taşıt tanıma sistemi kullanan taşıtlara 1/7/2025 tarihinden itibaren TTB taktırılması,

gerekmektedir.



UTTS uygulamasına ilişkin işlemlerin tamamlanması amacıyla tanınmış olan süre, akaryakıt istasyonları için 2/6/2025 tarihinde, taşıt sahipleri için 30/6/2025 tarihinde sona ermiştir.



Diğer taraftan, mezkûr Genel Tebliğin “UTTS kullanılarak yapılan akaryakıt satışlarında belge düzeni” başlıklı 8 inci maddesiyle, UTTS kapsamında yapılan akaryakıt satışlarında, taşıtın plakasına ilişkin bilgilerin sistem kapsamında yeni nesil pompa ödeme kaydedici cihaza otomatik olarak iletilmesi ve ÖKC Fişinin, detayları Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından ynokc.gib.gov.tr adresinde yayımlanan teknik kılavuzla belirlenen, UTTS kapsamında düzenlendiğini gösteren bilgiyi ihtiva edecek şekilde düzenlenmesi öngörülmüş olup, TTB takılma zorunluluğu getirilen taşıtlar için, UTTS kapsamında düzenlenmeyen belgeler, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 227 nci maddesine istinaden vergi kanunları bakımından hiç düzenlenmemiş sayılacaktır.



Bu kapsamda, vergi uygulamaları yönünden olası hak kayıpları ve cezalı işlemlerle karşılaşılmaması bakımından;



- Akaryakıt istasyonları tarafından TTO ve TİM taktırılması ve bunların YN ÖKC’lerle iletişiminin yaptırılarak UTTS üzerinden fiilen akaryakıt satışına başlanması,



- TTB taktırılması gereken taşıtlara ise TTB taktırılarak akaryakıt alımlarının UTTS uygulaması kapsamında yapılması, gerekmektedir.