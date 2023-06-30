Virgin Galactic resmen uzay turizmine başladı: Biletler ne kadar?

İngiliz milyarder Richard Branson tarafından kurulan Virgin Galactic, yirmi yıldır üzerinde çalıştığı uzay turizmi için ilk ücretli müşterilerini uzaya gönderdi. Uçuş, Galactic 01 olarak adlandırıldı.

Şirketin ilk ticari uçuşu perşembe günü gerçekleşti. CNN'in haberine göre ilk yolculuk İtalyan Hava Kuvvetleri tarafından finanse edilen yolcularla beraber araştırma odaklı bir görevdi. Bununla beraber gelecekteki Virgin Galactic uçuşlarının bir dizi yüksek profilli müşteriyi içermesi bekleniyor.

Uçuşta iki İtalyan Hava Kuvvetleri personeli de yer aldı: Gelecekte ücretli bir SpaceX göreviyle yörüngeye seyahat etmesi planlanan Albay Walter Villadei ve Rus kozmonotlar için mürettebat cerrahı olarak eğitim almış bir doktor olan Yarbay Angelo Landolfi. Ayrıca İtalya Ulusal Araştırma Konseyi'nde mühendis olan Pantaleone Carlucci ve Virgin Galactic astronot eğitmeni Colin Bennett de yolculuğ katıldı.

YOLCULUK NASIL GERÇEKLEŞTİ?

Grubun yolculuğu birkaç aşamada gerçekleşti. Yolculuk Virgin Galactic'in New Mexico'daki uzay üssünde başladı ve yolcular VSS Unity'ye, VMS Eve adı verilen devasa çift gövdeli bir ana uçağın kanadının altına bağlı olarak bindiler.

Taşıyıcı uçak VMS Eve havalandı ve yaklaşık 44 bin 500 feet irtifaya çıktı. Belirli irtifaya gelince uzay aracı serbest bırakıldı. Burada ateşlenen roket ile VSS Unity doğrudan yukarı süzüldü ve yıldızlara doğru yükseldi.













Araç, ABD hükümetinin uzayın sınırı olarak kabul ettiği yükseklik olan Dünya yüzeyinden 80 kilometreden daha fazla yükseğe çıktı. Uzay aracı Virgin Galactic 01 yörünge altı yolculuk yaptı, yani tam yörüngeye girmedi.

Uzay uçağı yukarı doğru giderken süpersonik hızlara ulaştı. Tüm yolculuk yaklaşık 90 dakika sürdü.

CNN'e göre İtalyan Hava Kuvvetleri ve Ulusal Araştırma Konseyi bu yörünge altı yolculukta 13 deneyden oluşan bir paket seçmiş. Bu deneyler arasında yolcuların kalp atış hızlarının, hızlanma sırasında nasıl davrandığına dair bir araştırma, üst atmosferdeki kozmik radyasyonu ölçme girişimi gibi incelemeler yer alıyor.

NE KADAR BİLET SATILDI? BİLETLER NE KADAR?

CNN'e göre şirket, 600'ü 250.000 dolara varan fiyatlarla ve birkaç yüzü de bilet başına 450.000 dolardan olmak üzere yaklaşık 800 bilet satmış. Virgin Galactic'in lansmanı Titan faciasının yaşandığı bir döneme denk geliyor. Titanik enkazına giden 5 kişi iç patlamada yaşamını yitirmişti.

DERİN DENİZ VE UZAY: İLGİNÇ BENZERLİK

Derin deniz araştırmaları ile uzay turizmi arasındaki paralellikler de var. Örneğin okyanusun derinliklerine inmeye cesaret eden aynı kişilerin çoğu uzaya da bilet satın almış. Bu kişiler arasında 2022 yılında OceanGate denizaltısında hayatını kaybeden Blue Origin yolcusu merhum Hamish Harding de bulunuyor.