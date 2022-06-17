Uzmanlar, yıl sonu enflasyon tahminini değerlendirdi: Faiz kararı yorumları ne?

Haftalık gelişmeleri değerlendiren uzmanlardan Tera Yatırım Başekonomisti Enver Erkan, enflasyonun yıl sonunda %65 olmasını ve yıl boyunca %70 patikasının üzerinde seyretmeye devam etmesini beklediklerini söyledi. Enver Erkan görüşlerini şöyle anlattı:

'TCMB Haziran Piyasa Katılımcıları Anketi’nde cari yılsonu enflasyon beklentisi %64,59 oldu. Kısa dönemli enflasyon beklentilerine baktığımızda; Haziran ayı enflasyonu %3,77, Temmuz ayı enflasyonu %2,98 ve Ağustos ayı enflasyonu ise %2,54 beklenmekte. Enflasyon söz konusu aylarda beklentilere paralel bir şekilde artarsa Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında yıllık enflasyon da sırasıyla %76,61, %78,65 ve %81,16 olarak gerçekleşecektir.

Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilim nedeniyle yükselen emtia fiyatları, küresel enflasyon üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturmaya devam ediyor. Enflasyon beklentilerindeki bozulma devam etmekte. Petrol fiyatlarının etkileri ile son derece gevşek ekonomi ve para politikası, mal ve hizmet gruplarında enflasyonist baskının yoğun bir şekilde hissedileceğini göstermekte.

Döviz kuru, iç fiyatlama faktörleri, petrol ve emtia fiyatları, bozulan enflasyon beklentilerinin neden olduğu talep yönlü hareketler ve merkezi fiyat ayarlamaları gibi nedenlerle yüksek fiyat etkisi görülmeye devam edecektir. Enflasyonun, yılsonunda %65 olmasını ve yıl boyunca %70 patikasının üzerinde seyretmeye devam etmesini bekliyoruz.

12 ve 24 ay sonrasına ilişkin ortalama enflasyon tahminlerine göre, enflasyonun sırasıyla %37,91 ve %22,04 seviyelerinde gerçekleşmesi beklenmektedir. 12 ve 24 ay sonrasına ilişkin enflasyon beklentilerinin ortalaması böylece %29,98 olmuştur. 5 yıl sonraki enflasyon beklentisi ise %9,96'dan %9,83'e geriledi.

Repo ve Ters Repo Pazarı’nda oluşan faiz oranı beklentileri ay sonu için %14 olmuştur. Piyasa, Merkez Bankası’nın politika faizi olan 1 haftalık repo faiz oranını ise cari ay ve 3, 12, 24 ay sonrası beklentileri sırasıyla %14, 14, 14 ve 19,79 olarak öngörmektedir.

TCMB'nin bu ay, önümüzdeki 3 ay ve 12 ayda politika faizini sabit tutması bekleniyor. Bu da negatif reel pozisyonunun enflasyona karşı oldukça derin bir pozisyonda kalmaya devam edeceğini gösteriyor. Merkez Bankası, zorlu koşullara rağmen ortodoks para politikasına dönüş ve faiz artırım sinyali vermiyor. Öte yandan, piyasa katılımcılarının orta vadede para politikasında sıkılaşma bekledikleri görülmektedir. Bu görüşe katılsak da 23 Haziran toplantısında faiz değişikliği beklemiyoruz.

Büyüme beklentilerinde bu yıl için ufak bir revizyon görmekteyiz. 2022 GSYH beklentisini %3,5’e yükseltilmiştir. 2023 öngörüsü ise Haziran anket döneminde %3,8 büyüme oldu. 2022 için cari açık beklentileri 34,35 milyar dolardan 37,01 milyar dolara; 2023 için 22,01 milyar dolardan 23,07 milyar dolara yükseldi. Piyasa katılımcılarının cari açık beklentileri artan enerji maliyetleri ve emtia fiyatları nedeniyle hızlı bir şekilde yukarı revize edilmektedir. Fiyat istikrarı kapsamındaki liraizasyon planının büyük ölçüde esas alındığı cari işlemler dengesinde artık fazla beklentisi kalmamaktadır.

Turizm, önümüzdeki aylarda mevcut durumu biraz dengeleyebilir ancak aradaki farkı kapatmaya yetmeyecektir. Devam eden ve arzu edilen ekonomik büyüme patikası, korunabilecek yüksek enerji maliyetleri, gevşek para ve maliye politikaları gibi faktörler cari açığı artıracaktır. Bu risk faktörleri nedeniyle küresel jeopolitik gelişmeleri oldukça belirleyici bir noktada tutuyor ve piyasa katılımcılarına göre daha karamsar bir cari açık beklentisi sunuyoruz.

Döviz kuru beklentileri 2022 yılsonu için 18,89 olmuştur. 12 ay sonrasına ilişkin kur beklentilerinin ise 20,70 olduğunu görüyoruz. Yılsonu döviz kuru beklentilerindeki yükseliş devam etti. Döviz kurunun şimdiden 17,30 seviyesine gelmesiyle birlikte 6 aylık dönemsel mevduat faizlerinin de aşıldığını görüyoruz.'

İnfo Yatırım Stratejisti Çağlar Toros: Faizde değişiklik beklemiyoruz

İnfo Yatırım Stratejisti Çağlar Toros ise beklentilerini şöyle açıkladı; '23 Haziran'da saat 14.00’da TCMB tarafından Haziran ayı faiz kararı açıklanacak. Geçtiğimiz ayki faiz kararı sonrasında karar metnini baz alarak bu ayki faiz kararından değişiklik beklemiyoruz. Son olarak faizle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapmış, faiz artırılmayacağını aksine düşürmeye devam edeceklerini dile getirmişti. Yapılan açıklamalar da baz alındığında gelişmekte olan ülkelerin faiz artırımlarına devam ettiği ortamda Türkiye olarak faiz artırımı yapılmayacağı net gibi gözükse de enflasyon kaynaklı gelişmelerin yakından takip edileceğini düşünüyoruz.

TCMB karar metninde küresel enflasyon sorunu ile birlikte liralaşma stratejisinin ön plana çıkmasını beklemekteyiz. Reel faizin -%59,50'li seviyelerde olması ile tasarrufların azalması sonrasında, risksiz varlıkların da enflasyon karşısında yetersiz kalması ile borsaya olan ilginin artmasını beklemekteyiz.

ABD tarafından gelen enflasyonun beklentilerinin üstünde gelmesi ardından Fed'in 75 baz puan faiz artıracağını fiyatlayan piyasalar, Fed'in geçen ay masada olmadığını söylediği 75 baz puanlık faiz indirimini yapması sonrası, resesyon endişelerin artması ile sert baskılandı. Ancak Türkiye olarak, Rusya - Ukrayna savaşının başladığı günden bu yana diğer ülke piyasalarından fazlasıyla pozitif ayrıştık. Yabancı ilgisinin azalması ile yerli yatırımcının getiri arayışında borsayı ön plana çıkarması ve anlık konjektürden olumlu etkilenecek hisselerin ön plana çıkmasıyla borsa rekor kırmıştı.

Küresel piyasalarla kısa süreli baskılanan BİST100 endeksinde, enflasyonun 2022'de yukarı yönlü seyrini beklememiz dolayısıyla, fiyatlar genel düzeyinin şirket karlılıklarını olumlu etkileyeceği algısını da göz önünde bulundurduğumuzda 2022'de yukarı yönlü seyrini devam ettirmesini beklemekteyiz.

Geçtiğimiz günlerde TL'nin değer kazanması için açıklanan yeni ekonomik paket kapsamında, GES’in mevduattan ve stopajın %0 olması ile Özel Sektör Tahvillerinden daha avantajl�� olduğunu düşünüyoruz. Ancak KKM’deki kadar etki yaratmayacağı kanaatindeyiz. 2022 kümüle enflasyonun yaklaşık %33 (Haziran ayında tütün, akaryakıt, elektrik ve doğal gaz zamlarının etkisi yaklaşık 0,50 puan artış ile enflasyonun artışının devamını bekliyoruz) seviyesinde olduğunu göz önüne alırsak, tasarrufların azalması ve getirilerin azalması ile birlikte GES getirisinin enflasyonun altında kalması. Bu da Borsa'ya olan ilginin artmasını beklediğimiz bir diğer unsur.'