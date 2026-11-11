Vakıf Katılım'dan 2026'nın 9 ayında 7,4 milyar lira net kar

Vakıf Katılım, 2026'nın ocak-eylül döneminde 7,4 milyar lira net kar elde etti.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Vakıf Katılım, 2026 yılının üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) bildirdi.

Vakıf Katılım, 2026'nın 9 ayında 743,1 milyar lira fon toplarken, ekonomiye nakdi ve gayri nakdi 729,2 milyar lira finansman desteği sağladı.

Bu dönemde net karını 7,4 milyar liraya çıkaran banka, aktif büyüklükte 2025 sonuna göre yüzde 37,9'luk büyüme sergileyerek 1,1 trilyon liralık aktif büyüklüğe ulaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vakıf Katılım Genel Müdürü Mehmet Ali Akben, yılın üçüncü çeyreğinde elde ettikleri sonuçların dengeli büyüme yaklaşımının ve güçlü finansal yapının bir yansıması olduğunu belirtti.

Performanslarını yalnızca bilanço büyüklükleriyle değil, müşterilerinin finansal ihtiyaçlarına sundukları çözümler ve reel ekonomiye sağladıkları destekle değerlendirdiklerini vurgulayan Akben, şunları kaydetti:

"Katılım finansın, üretim, yatırım ve ticaretle kurduğu doğrudan bağın Türkiye ekonomisinin sürdürülebilir büyümesinde önemli bir değer oluşturduğuna inanıyoruz. Güçlü sermaye yapımız, dijital ve fiziksel hizmet kanallarımız ile yenilikçi yaklaşımımız sayesinde müşterilerimizin değişen beklentilerine cevap vermeye, katılım finans ekosisteminin gelişimine ve ülkemizin sürdürülebilir kalkınmasına katkı sağlamaya devam edeceğiz."