"Yüksek performanslı camlar İstanbul’da 13,1 milyon ton emisyonu önleyebilir"

Şişecam Genel Müdürü Can Yücel, yüksek performanslı camların İstanbul’daki konutlarda yaygınlaşması halinde 2050’ye kadar 13,1 milyon ton karbon emisyonunun önlenebileceğini söyledi.

Şişecam, Antalya’da düzenlenen COP31 İklim Zirvesi kapsamında gerçekleştirdiği panelde, binalarda enerji verimliliğini ve şehirlerin düşük karbonlu dönüşümünde camın rolünü ele aldı.

Özlem Aydın Ayvacı / Antalya / [email protected]

Şişecam Genel Müdürü Can Yücel’in moderatörlüğünü üstlendiği “İklime Dirençli Şehirlerde Camın Stratejik Rolü” başlıklı panelde, Şişecam’ın Orta Doğu Teknik Üniversitesi Güneş Enerjisi Araştırma ve Uygulama Merkezi (ODTÜ-GÜNAM) ile yürüttüğü araştırmanın sonuçları da ilk kez paylaşıldı.

Araştırmaya göre yüksek performanslı kaplamalı camların İstanbul’daki konutlarda yaygınlaştırılması, 2050 yılına kadar 13,1 milyon ton karbon emisyonunun önlenmesini sağlayabilir. Çalışmada bu miktarın yaklaşık 231 bin konutun 25 yıllık veya 2,8 milyon binek otomobilin bir yıllık karbon emisyonuna eşdeğer olduğu belirtildi.

“Cam, enerji performansını etkileyen bir teknoloji”

Panelin açılışında konuşan Can Yücel, net sıfır hedeflerine ulaşmak için enerji dönüşümünün yanı sıra enerji tüketiminin azaltılmasının da önem taşıdığını söyledi.

Şişecam’ın üretimde kullandığı enerji kaynaklarını daha sürdürülebilir alternatiflere dönüştürmeye ve geliştirdiği yüksek performanslı cam teknolojileriyle binaların enerji ihtiyacını azaltmaya odaklandığını belirten Yücel, araştırmanın doğru malzeme seçiminin şehir ölçeğinde yaratabileceği etkiyi ortaya koyduğunu ifade etti.

Camın enerji performansını doğrudan etkileyen bir teknoloji olduğunu vurgulayan Yücel, şöyle konuştu:

“Bu veriler, camın şehirlerin karbonsuzlaşma ve iklim değişikliğine karşı direnç kazanma süreçlerinde stratejik bir çözüm unsuru olduğunu açıkça gösteriyor. Bu potansiyeli gerçeğe dönüştürmek ise ancak kamu, özel sektör ve akademinin güçlü iş birliğiyle mümkün. Performans odaklı renovasyon programları, doğru kurgulanmış finansman modelleri ve hedefli teşvik mekanizmaları sayesinde iklim hedeflerine daha düşük maliyetle ve daha hızlı ulaşabiliriz.”

İstanbul’da soğutma talebi artacak

Araştırmada, küresel ısınmanın etkisiyle İstanbul’da soğutma kaynaklı enerji talebinin 2050 yılına kadar yüzde 60 ila yüzde 75 artmasının beklendiğine de dikkat çekildi.

Çalışmada, yüksek performanslı camların binaların enerji tüketimini azaltmasının yanı sıra artan sıcaklıklar karşısında şehirlerin iklim direncini güçlendirmeye katkı sunabileceği belirtildi. Mevcut binalarda enerji verimliliği odaklı yenilemeler de çözüm alanları arasında gösterildi.

Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol’un onur konuğu olarak katıldığı panelde; Birleşik Krallık eski Enerji ve İklim Değişikliği Bakanı Claire O’Neill, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdür Yardımcısı Atila Erenler, EBRD Türkiye Altyapı Başkan Yardımcısı İdil Gürsel ve ODTÜ Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İpek Gürsel Dino görüşlerini paylaştı.