Ticaret satış hacmi Eylül'de yıllık bazda azalırken perakende satış hacmi arttı

Ticaret satış hacmi eylülde yıllık bazda yüzde 5,6 azalırken, perakende satış hacmi yüzde 7,7 artış gösterdi.

11.11.2026 10:40:210
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Ticaret satış hacmi Eylül'de yıllık bazda azalırken perakende satış hacmi arttı

Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayına ilişkin ticaret satış hacim endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, ticaret satış hacmi, eylülde yıllık bazda yüzde 5,6, bir önceki aya göre de yüzde 0,7 azaldı.

Eylül 2025'e göre motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 9,6, toptan ticaret satış hacmi yüzde 10,9 gerilerken, perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 7,7 arttı.

Ticaret satış hacmi, ağustosa göre yüzde 0,7 azaldı. Motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 0,2, perakende ticaret satış hacmi 0,1 artarken, toptan ticaret satış hacmi yüzde 1,3 azaldı.

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