ADDO'ya tasarım ödülü verildi

Ofis mobilyası üreticisi ADDO’nun Skyland HOM’daki showroomu, German Design Award 2027’de kamusal iç mimarlık kategorisinde ödül aldı.

11.11.2026 09:32:210
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ADDO'ya tasarım ödülü verildi

Ofis mobilyası üreticisi ADDO’nun İstanbul’daki showroomu, , German Design Award 2027’de kamusal iç mimarlık kategorisinde ödül aldı. LOOP Design Awards 2026’da ofis kategorisinin birincisi olan showroom, SBID International Design Awards 2026’da 2 bin metrekarenin altındaki ofis tasarımları kategorisinde de finale kaldı.

ADDO’nun Skyland HOM’daki showroomu aynı zamanda şirket ekibinin her gün kullandığı bir ofis. Ziyaretçiler, mobilyaları sergileme alanının yanı sıra günlük kullanımda da görebiliyor. Ofis ve showroomun bir arada yer aldığ�� mekanda malzeme kütüphanesi ve ziyaretçi görüşmeleri için ayrılan alanlar da bulunuyor. Şirket, standart mobilya koleksiyonuyla projeye özel ürettiği ürünleri burada birlikte sergiliyor.

ADDO Yönetici Ortağı İbrahim Yıldız, showroomun tasarımına yön veren yaklaşımı şöyle anlattı:


“Çalışma ortamı, bir kurumun nasıl düşündüğünü, nasıl iletişim kurduğunu ve nasıl birlikte hareket ettiğini sessizce şekillendirir. Biz ADDO’da bu görünmeyen etkiyi tasarımın merkezine alıyoruz. Çünkü bizim için mesele yalnızca mobilya üretmek değil, çalışma kültürünü destekleyen mekânsal sistemler geliştirmek.”

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