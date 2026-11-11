Döviz ve altın güne nasıl başladı? (11 Kasım 2026)

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 50,2330'dan tamamladı. Dolar/TL, saat 09.50 itibarıyla yatay seyirle 50,2320 seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 düşüşle 56,0570'ten, sterlin/TL de sınırlı azalışla 67,0200'dan işlem görüyor.

ABD'de enflasyon verilerinin hem manşet hem de çekirdek tarafında beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi ABD Merkez Bankasının (Fed) aralık toplantısına ilişkin tartışmaları sonlandırdı.

Fiyat artışlarındaki hızlanmayla para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in aralıkta politika faizini 25 baz puan artıracağına kesin gözüyle bakılırken, 50 baz puan artış yönündeki olasılıklar da gündeme geldi.

Altında son durum

Gram altın haftaya yükselişle başlamasının ardından 6 bin 651 liradan işlem görüyor.

Gram altın, dün önceki kapanışa göre yüzde 2,58 azalışla 6 bin 509 liradan tamamladı. Yeni güne alıcılı başlayan gram altın, saat 09.35 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,60 artışla 6 bin 651 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 10 bin 791 liradan, Cumhuriyet altını 42 bin 955 liradan satılıyor.

Altının onsu ise dolar endeksindeki azalışın etkisiyle yüzde 0,58 artışla 4 bin 54 dolarda seyrediyor.