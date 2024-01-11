Ve 1 dolar = 30 TL... Tarihi zirve!

Dolar/TL'de bir süredir devam ılımlı yükseliş yeni bir eşiğin aşılmasına neden oldu. Dolar/TL kuru 30 seviyesini aşarak tarihi zirveyi gördü. Euro/TL de 33 seviyesini aştı. Yılbaşından bu yana dolar/TL kuru yüzde 1,6 artış kaydetti.

Dolar/TL, güne değer kazancıyla başlamasının ardından 30,0070 seviyesinden işlem görüyor. Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü yüzde 0,1 artışla 29,9594'ten tamamladı.

Euro/TL yüzde 0,2 artışla 32,9570'ten, sterlin/TL yüzde 0,3 primle 38,3140'tan satılıyor. Dolar endeksi ise yüzde 0,2 azalışla 102,2 puan seviyesinde bulunuyor.

Analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 101 ve 100 puan seviyelerinin destek, 103 ve 104 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.