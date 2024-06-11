Vestel Beyaz Eşya ilk çeyrekte kâr açıkladı

Vestel Beyaz Eşya'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, Vestel Beyaz Eşya 2024 yılının ilk çeyreğinde 616.6 milyon TL net kâr açıkladı.

Vestel Beyaz Eşya açıkladığı 2024 yılının ilk üç aylık bilançosuna göre şirket ilk çeyrekte kâr yazdı.

Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, Vestel Beyaz Eşya 2024 yılının ilk çeyreğinde 616.6 milyon TL net kâr açıkladı.

Şirketin FAVÖK'ü önceki yılın ayı dönemine göre yüzde 72 artarak 1 milyar 834 milyon 814 bin TL oldu. Vestel Beyaz Eşya'nın satışları ise önceki yıla göre yüzde 17 gerileyerek 13 milyar 973 milyon 539 bin TL olarak gerçekleşti.



