Vileda Türkiye'den yurtdışına üst düzey atama

Vileda Türkiye'den grubun merkezi ve en önemli pazarlarından biri olan Vileda Almanya’ya üst düzey bir atama gerçekleşti.

Vileda Türkiye Genel Müdürü Serkan Şahin, grubun merkezi ve en önemli pazarlarından biri olan Vileda Almanya’ya atandı. Serkan Şahin, bu atama ile Ocak 2024 tarihinden itibaren Almanya’daki tüketici kolunun Genel Müdürlüğünü üstlenecek.

Vileda Türkiye’ye 2018 yılında Ticari Direktör olarak katılan Serkan Şahin, 2019 yılında Türkiye Genel Müdürlüğü görevini üstlendi. Görevi süresince Vileda Türkiye’yi başarıyla yönetti ve ekibiyle beraber şirketin büyümesini sağladı.

Vileda Almanya üst yönetiminden Margarida Rita, Serkan Şahin’in yeni görevini “Serkan’ın bize güçlü ivme kazandıracak bir yönetici olduğuna inanıyoruz. Ulusal ve uluslararası pozisyonlarda, özellikle Nestlé, Mondelez ve Colgate-Palmolive gibi tanınmış global hızlı tüketim ürünleri şirketlerinde geçen 20 yılı aşkın deneyimi bizim için bir kazanç. Satış ve pazarlama alanındaki kapsamlı bilgi birikimi ve Vileda Türkiye Genel Müdürü olarak ortaya koyduğu yetenekleri, Vileda’nın Almanya’daki büyümesinde çok değerli olacaktır.” sözleriyle değerlendirdi.

Serkan Şahin ise atama ile ilgili düşüncelerini “Yeni görevimi sabırsızlıkla bekliyorum. Önceliğim Vileda’nın Almanya’daki pazar liderliğini daha da genişletmek ve ticari ortaklarımızla işimizi güçlendirmek olacak.” diyerek dile getirdi.