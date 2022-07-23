Volkswagen’de sürpriz gelişme: CEO değişimi yolda

2018’de CEO olarak görevi devralan Diess’in yönetim kurulu ile “karşılıklı rıza ile” 1 Eylül’den ayrılacağı açıklandı.

23.07.2022 12:40:000
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Volkswagen’de sürpriz gelişme: CEO değişimi yolda

Volkswagen, Alman otomobil üreticisinin CEO’su Herbert Diess’in 1 Eylül’de görevi bırakacağını duyurdu. Volkswagen, Diess’in neden istifa kararı aldığını ise açıklamadı.

2018’de CEO olarak görevi devralan Diess’in yönetim kurulu ile “karşılıklı rıza ile” 1 Eylül’den ayrılacağı açıklandı. Diess, daha fazla elektrikli araç üretmeye geçiş de dahil olmak üzere önemli bir değişimin olduğu bir zamanda otomobil üreticisine başkanlık etti.

Volkswagen’in denetleme kurulu başkanı Hans Dieter Pötsch, yaptığı açıklamada Diess’e teşekkür etti ve “şirketin dönüşümünü ilerletmedeki” rolünü övdü. Pötsch, “Şirketi yalnızca son derece çalkantılı sularda yönlendirmekle kalmadı, aynı zamanda temelde yeni bir strateji uyguladı” dedi.

Şu anda Porsche’nin CEO’su olan Oliver Blume, Diess’in yerini alacak.

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