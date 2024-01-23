Wells Fargo'dan dikkat çeken dolar/TL tahmini?

Piyasalarda TL'nin değer kazanacağına yönelik analizlere rağmen Dolar/TL kurunda gelecek dönemler boyunca ılımlı bir yükseliş olacağı değerlendirilirken, Wells Fargo'dan farklı bir yorum geldi.

Banka 2024 yılına ilişkin yayımladığı uluslararası ekonomik görünüm raporunda kurlara da değinirken, dolar/TL'nin gerileyeceğini öngördü. Banka ekonomistleri Nick Bennenbroek, Brendan McKenna ve Anna Stein tarafından hazırlanan 22 Ocak tarihli raporda dolar/TL'nin 2024 yılının ilk çeyreğinde 31 seviyesine yükseleceği, yılın ikinci çeyreğinde ise 30,50 seviyesine gerileyeceği öngörüldü. Banka devam eden çeyreklerde de dolar/TL'de bu ivmenin süreceğini tahmin etti.

Bankanın hazırladığı rapora göre yılın üçüncü çeyreğinde kurun 30 seviyesine, son çeyrekte ise 29,50 seviyesine çekilmesi öngörülüyor. Banka 2025'in ilk çeyreğinde kurun 29, ikinci çeyreğinde ise 28,50 olacağını tahmin etti. Bankanın dolara ilişkin küresel analizinde de 2024 yılında doların değer kaybedeceği tahmini dikkat çekti. Bankanın analizi, 2024 yılı ilerledikçe ABD dolarının genel olarak değer kaybetmeye devam edeceği yönünde.

Bankanın dolarla ilişkili analizinde öne çıkan ifadeleri şunlar oldu: Artık ABD'nin resesyondan kaçınmasını beklesek de, yıl ilerledikçe ABD büyümesinin yavaşlayacağını ve Fed'in bu yılın 2. çeyreğinden itibaren faiz oranlarını düşürmeye başlayacağını tahmin ediyoruz. Gerçekten de ABD'deki ekonomik yavaşlama, bazı önemli yabancı ekonomilerin toparlanmaya başladığı bir dönemde gerçekleşebilir ve bu da dolar üzerinde baskı yaratacak bir büyüme dalgalanması yaratabilir. Buna ek olarak, ABD ekonomisinde yumuşak iniş senaryosu, enflasyondaki ilerleme ve düşük ABD getirileri ile birleştiğinde, daha geniş finansal piyasa duyarlılığını da destekleyebilir ve ABD doları için "güvenli liman" desteğine ağırlık verebilir. Genel olarak, yıl ilerledikçe ABD dolarının G10 ve gelişmekte olan para birimleri karşısında ılımlı bir şekilde değer kaybetmesini bekliyoruz.