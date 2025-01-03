Yabancılar hissede yıl sonu satış yaptı

Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta net 101 milyon dolarlık hisse senedi, 241,6 milyon dolarlık DİBS ve 27,3 milyon dolarlık ÖST varlığı sattı

Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta 101 milyon dolarlık hisse senedi sattı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından "Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri" yayımlandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 27 Aralık haftasında net 101 milyon dolarlık hisse senedi, 241,6 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 27,3 milyon dolarlık Genel Yönetim Dışındaki Sektör (ÖST) varlığı sattı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 20 Aralık itibarıyla 33 milyar 212,9 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 27 Aralık haftasında 33 milyar 843,4 milyon dolara yükseldi.

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 17 milyar 556,9 milyon dolardan 17 milyar 499,3 milyon dolara ve ÖST stokları 394,8 milyon dolardan 365,3 milyon dolara düştü.