Yapay zeka laboratuvarı kapılarını açtı

Genç Yönetici ve İş İnsanları Derneği (GYİAD) ve İstanbul Üniversitesi ortaklığında oluşturulan Yapay Zeka Laboratuvarı projesi faaliyetlerine başladı.

İstanbul Üniversitesi ve Genç Yönetici ve İş İnsanları Derneği (GYİAD) iş birliğiyle oluşturulan Yapay Zeka Laboratuvarı geçtiğimiz hafta hizmete açıldı. Proje kapsamında yapay zekaya dair çalışmalar geliştirmek için araştırma projeleri yürütülecek, eğitim ve sertifika programları, konuk konuşmacıların katılacağı etkinlikler düzenlenecek.

Yapay Zeka Laboratuvarı çalışmaları kapsamında, GYİAD üyelerine yapay zeka danışmanlığı sunulacak. GYİAD ile eğitim temelli iş birlikleri yapılarak GYİAD üyelerinin, fakülte etkinliklerine davetli konuşmacı olarak katılımı sağlanacak. Ayrıca İstanbul Üniversitesi Bilişim ve Bilgisayar Teknolojileri Fakültesi akademisyenleri, GYİAD etkinliklerine ve çalışmalarına katkıda bulunacak.

İstanbul Üniversitesi Bilişim ve Bilgisayar Teknolojileri Fakültesi tarafından yürütülen akademik çalışmalara ve üniversite-sanayi iş birliklerinin sürdürülmesine GYİAD tarafından destek sağlanacak. Bunun yanı sıra yapay zekaya yönelik araştırma projesi konusunda karşılıklı iş birliği yapılacak.

İlerleyen süreçte, GYİAD üyeleri ve fakülte akademisyenleri iş birliğiyle bilişim farkındalığı, dijital dönüşüm ve yapay zeka alanlarında ortak seminerler, sertifika programları ve çalıştaylar düzenlenecek.

Üniversite ve sanayi işbirliği

Yapay Zeka Laboratuvarı açılış törenine İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar, Bilgisayar ve Bilişim Teknolojileri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şadi Evren Şeker ile birlikte GYİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Özer, Yönetim Kurulu üyeleri ve Dijital Çalışma Grubu eş başkanları Ali Oğuz, Yakup Aydilek ve Melis Topal katıldı.

Prof. Dr. Zülfikar törende yaptığı konuşmada, “İstanbul Üniversitesi olarak planlama yaparken, sahada olmaya ve uygulamanın içinde yer almaya büyük özen gösteriyoruz. GYİAD desteğiyle oluşturduğumuz Yapay Zeka Laboratuvarı sayesinde iş dünyasıyla akademik dünyanın tam entegrasyonunu yakalama fırsatı sağlayacağımızı düşünüyorum. Hem akademi üyelerimizin hem de öğrencilerimizin pratiğin içinde olmasını sağlayacak bu çalışma ile yapay zeka ile ilgili gelişmeleri kaçırmayacağımıza inanıyorum.” dedi.

GYİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Özer de, “GYİAD olarak geleceğin en önemli gelişmelerinden olan yapay zekaya daha hızlı entegrasyon için dijital çalışma grubumuz ile yaptığımız projelerden birini hayata geçirerek, İstanbul Üniversitesi gibi köklü bir kurumla iş birliği yapmaktan gurur duyuyoruz. Türk iş dünyasının bu treni kaçırmaması için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Akademi-STK-özel sektör iş birliğiyle büyük katkı yapmasını planladığımız Yapay Zeka Laboratuvarımız sayesinde iş dünyasının yapay zeka alanında her türlü gelişimi gerçekleştirmesi sağlanacaktır” dedi.

İstanbul Üniversitesi, yapay zeka konusunda çalışmak isteyen GYİAD üyelerinin ve sosyal paydaşların yönlendirilmesini, ortak projelerin başlatılmasını hedefliyor. GYİAD bu alandaki öncü rolü üstlenerek hem ülkemize ve özel sektöre hem de akademik çalışmalara katkı sağlamayı hedefliyor.