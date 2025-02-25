Yapı Kredi'den 500 milyon dolarlık eurobond ihracı

Yapı Kredi, 500 milyon dolarlık eurobond ihracı gerçekleştirdi. Sermaye Piyasası Kurulundan gerekli onayın alınmasını takiben eurobond ihracının 3 Mart'ta tamamlaması hedefleniyor.

25.02.2025 10:32:020
Paylaş Tweet Paylaş
Yapı Kredi'den 500 milyon dolarlık eurobond ihracı

Yapı Kredi, 500 milyon dolarlık eurobond ihracı gerçekleştirdi. Bankadan yapılan açıklamaya göre, Yapı Kredi, finansman kaynaklarını çeşitlendirmeye devam ediyor. Banka, sağladığı bu kaynağı Türkiye ekonomisine katkı sağlamak ve uluslararası piyasalardaki etkinliğini güçlendirmek için kullanacak.

Yapı Kredi'nin yurt dışında nominal tutarı 500 milyon dolar, itfa tarihi 3 Mart 2030 olan 5 yıl vadeli, sabit faizli, 6 ayda bir kupon ödemeli getirisi yüzde 7,25 ve kupon oranı yüzde 7,25 olarak belirlenen tahvil ihracına uluslararası yatırımcılardan 3 katından fazla talep geldi.

Sermaye Piyasası Kurulundan gerekli onayın alınmasını takiben eurobond ihracının 3 Mart'ta tamamlaması hedefleniyor. Yapı Kredi'nin bu işleminde Citibank, Deutsche Bank, Emirates NBD, First Abu Dhabi Bank, SMBC ve Standard Chartered'dan oluşan bankalar grubu görev aldı.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Merkez bankalarının altın rezervi neden artıyor?

Merkez bankalarının altın rezervi neden artıyor?

AJet'ten yurtdışı için 9 euroya bilet kampanyası

AJet'ten yurtdışı için 9 euroya bilet kampanyası

Dizel otomobiller trafikteki ağırlığını kaybediyor

Dizel otomobiller trafikteki ağırlığını kaybediyor

TMSF 2 enerji şirketindeki payları satışa çıkardı

TMSF 2 enerji şirketindeki payları satışa çıkardı

Sektörel enflasyon beklentilerinden ne çıktı?

Sektörel enflasyon beklentilerinden ne çıktı?

Açığa satışta yukarı adım kuralına devam

Açığa satışta yukarı adım kuralına devam

Yorum Yaz