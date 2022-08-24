Yapı Kredi’den Hepsiburada iş ortaklarına destek

Yapı Kredi, “Hepsipartner İş Ortağım” programı kapsamında Hepsiburada’da faaliyet gösteren ve alacakları ödemeleri Yapı Kredi hesaplarına taşıyan satıcılara bankacılık ürünlerinde avantajlar sunuyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Yapı Kredi müşterisi olan Hepsiburada iş ortaklarına, Yapı Kredi Mobil ve Kurumsal İnternet Şubesi aracılığıyla ücretsiz 50 adet EFT ve 150 adet havale işlemi ve 1 adet 25 yapraklı TL çek karnesi hediye ediliyor.

Ayrıca, ilk World Business Kart taleplerinde geçerli olmak üzere 2 yıl kart ücreti muafiyeti ile kartın alındığı ilk ay yapılacak alışverişlerde faizsiz 4 taksit imkânı ve personel maaşlarını Yapı Kredi’ye taşımaları halinde de yıllık 3 bin 600 TL’ye varan nakit promosyon ödemesinden yararlanabiliyorlar.

Tüm bu avantajlara ek olarak Yapı Kredi Mobil üzerinden verecekleri 6 ay ve daha uzun süreli düzenli ve otomatik ödeme talimatlarında Hepsiburada iş ortakları, kendilerine özel sunulan Worldpuan avantajından faydalanabiliyor.

“Müşterilerimize dijital dünyada ayrıcalıklar sunuyoruz”

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Kaan Şakul, Yapı Kredi olarak müşterilerinin e-ticarette sürdürülebilir gelişimini desteklemek, rekabet gücünü artırmak ve önlerindeki sınırları kaldırmak için çalıştıklarını belirterek, şunları kaydetti:

‘‘7/24 hizmet verebilme, düşük maliyet, geniş kitlelere ulaşım ve sınırsız ürün sergileme imkânlarıyla e-ticaret, günümüzde çok önemli bir satış kanalı oldu. Bu anlamda dünyada olduğu gibi Türkiye’de de e-ticaretin payı, her geçen gün toplam ticaret hacminin içerisinde artıyor. Biz de e-ticaret alanında müşterilerimizi en iyi şekilde destekleyebilmek adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Gerçekleştirdiğimiz iş birliklerimizle müşterilerimizin dijital dünyada da ayrıcalıklı hizmetlere kavuşmasına, işlerini büyütmesine ve yeni pazarlara ulaşmalarına olanak sağlıyoruz. Bu kapsamda Türkiye’nin önde gelen e-ticaret platformlarından Hepsiburada ile iş birliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz. Önümüzdeki dönemde de müşterilerimizi dijital dünyada desteklemeye ve önlerindeki sınırları kaldırmaya devam edeceğiz.’’

“Paydaşlarımıza destek olmak ve onların güçlerine güç katmak için çalışmaya devam edeceğiz”

Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Murat Büyümez ise Yapı Kredi ile yapılan bu yeni iş birliğinin avantajlarından Hepsiburada üzerinden satış yapan tüm pazaryeri sahiplerinin yararlanabileceklerini aktararak, “Türkiye’nin Hepsiburada’sı olarak, paydaşlarımıza her daim destek olmak için yürüttüğümüz çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Bu yeni iş birliğimiz de Hepsiburada üzerinden satış yapan Yapı Kredi müşterisi tüm pazaryeri sahibi paydaşlarımıza finansal ihtiyaçlarını karşılama, karşılarına çıkabilecek ekonomik zorlukları aşma ve birçok avantajlı hizmetten yararlanma fırsatı sunuyoruz. Önümüzdeki dönemde de tüm imkanlarımızı seferber ederek paydaşlarımıza destek olmak ve onların güçlerine güç katmak için çalışmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.