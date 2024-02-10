Yatırım araçlarının bu haftaki performansı: Altın, dolar, borsa...

Bu hafta ABD doları yüzde 0,73 değer kazanarak 30,6850 liraya, avro yüzde 0,56 artışla 33,1070 liraya yükseldi.

10.02.2024 09:08:130
Paylaş Tweet Paylaş
Yatırım araçlarının bu haftaki performansı: Altın, dolar, borsa...

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 4,39, dolar/TL yüzde 0,73, altının gram fiyatı yüzde 0,30, avro/TL yüzde 0,56 değer kazandı.

BIST 100 endeksi, en düşük 8.694,94 ve en yüksek 9.045,97 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışına göre yüzde 4,39 değer kazanarak 9.045,97 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,30 artışla 1.995 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı ise yüzde 0,28 artarak 13 bin 409 liraya yükseldi.

Geçen hafta sonu 3 bin 273 lira olan çeyrek altının satış fiyatı 3 bin 283 liraya çıktı.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,73 değer kazanarak 30,6850 liraya, avro yüzde 0,56 artışla 33,1070 liraya yükseldi.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 1,56 ve bireysel emeklilik fonları yüzde 1,60 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 3,58 ile "Hisse Senedi" fonları oldu.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Türkiye yaşlanıyor: Yaşlı nüfus oranı ilk kez çift hanede

Türkiye yaşlanıyor: Yaşlı nüfus oranı ilk kez çift hanede

Abdi İbrahim, CDP İklim A Listesi’ne giren ilk Türk ilaç şirketi oldu

Abdi İbrahim, CDP İklim A Listesi’ne giren ilk Türk ilaç şirketi oldu

Migros'a 'Global İklim ve Su Liderleri'nde tam not

Migros'a 'Global İklim ve Su Liderleri'nde tam not

Moody's İsrail'in kredi notunu düşürdü

Moody's İsrail'in kredi notunu düşürdü

PepsiCo'nun geliri geçen son çeyrekte düştü

PepsiCo'nun geliri geçen son çeyrekte düştü

Yatırım araçlarının bu haftaki performansı: Altın, dolar, borsa...

Yatırım araçlarının bu haftaki performansı: Altın, dolar, borsa...

Yorum Yaz