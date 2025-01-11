Yatırım araçlarının haftalık performansı... Altın, dolar, borsa

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,59 artışla 3 bin 60 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,58 yükselişle 20 bin 752 liraya çıktı.

11.01.2025 09:19:420
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Yatırım araçlarının haftalık performansı... Altın, dolar, borsa

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 1,63, euro/TL yüzde 0,19 azalış kaydederken, altının gram fiyatı yüzde 1,59, dolar/TL yüzde 0,12 artış kaydetti. Bu hafta ABD doları yüzde 0,12 değer kazanarak 35,4110 liraya çıkarken, euro yüzde 0,19 azalışla 36,3310 liraya indi.

BIST 100 endeksi, en düşük 9.865,74 puanı ve en yüksek 10.159,14 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 1,63 altında 9.910,61 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,59 artışla 3 bin 60 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,58 yükselişle 20 bin 752 liraya çıktı. Geçen hafta sonu 5 bin 45 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 1,61 artarak 5 bin 126 liraya yükseldi.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,42 ve emeklilik fonları yüzde 0,48 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında, yatırım fonları arasında en çok kazandıranlar yüzde 0,91 ile "para piyasası" fonları oldu.

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