Yatırım araçlarının haftalık performansları nasıl oldu?

Geçen hafta sonu 2.165 lira olan çeyrek altının satış fiyatı 2.420 liraya çıktı...

10.06.2023 09:17:430
Paylaş Tweet Paylaş
Yatırım araçlarının haftalık performansları nasıl oldu?

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 10, dolar/TL yüzde 11,9, avro/TL yüzde 12, altının gram satış fiyatı yüzde 11,8 değer kazandı.

BIST 100 endeksi, en düşük 5.204,48 ve en yüksek 5.639,23 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 10 artarak 5.626,49 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, bu hafta yüzde 11,8 değer kazancıyla 1.476 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 11,8 artışla 9.889 liraya yükseldi.

Geçen hafta sonu 2.165 lira olan çeyrek altının satış fiyatı 2.420 liraya çıktı.

Bu hafta ABD doları yüzde 11,9 değer kazancıyla 23,3610, avro ise yüzde 12 kazançla 25,1360 liraya yükseldi.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 8,49, bireysel emeklilik fonları yüzde 7,10 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 10,97 ile "Fon Sepeti Fonları" oldu.


Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Enflasyona karşı hisse senedi öne çıkıyor

Enflasyona karşı hisse senedi öne çıkıyor

Borsaya talep canlı kalır

Borsaya talep canlı kalır

Yukarı hareket devam edecek

Yukarı hareket devam edecek

Midas’ta masrafsız borsa işlemleri başladı

Midas’ta masrafsız borsa işlemleri başladı

Mücevher sektörünün ihracatı yüzde 4,5 büyüdü

Mücevher sektörünün ihracatı yüzde 4,5 büyüdü

Borsa İstanbul’da gong Barem Ambalaj için çaldı

Borsa İstanbul’da gong Barem Ambalaj için çaldı

Yorum Yaz