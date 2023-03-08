Yellen: İklim değişikliği varlık değerlerinde düşüşe yol açabilir

Bakan Yellen, Finansal İstikrar Gözetim Konseyi'nin İklimle İlgili Finansal Risk Danışma Komitesi'nin ilk toplantısında yaptığı konuşmada, iklim değişikliğinin finansal etkisine dikkati çekti.

8.03.2023 09:28:300
Paylaş Tweet Paylaş
Yellen: İklim değişikliği varlık değerlerinde düşüşe yol açabilir

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, iklim değişikliği yoğunlaştıkça doğal afetler ve artan sıcaklıkların finansal sistemde art arda gelebilecek varlık değerlerinde düşüşe yol açabileceği uyarısında bulundu.

Bakan Yellen, Finansal İstikrar Gözetim Konseyi'nin İklimle İlgili Finansal Risk Danışma Komitesi'nin ilk toplantısında yaptığı konuşmada, iklim değişikliğinin finansal etkisine dikkati çekti. Net sıfır ekonomisine gecikmeli ve düzensiz bir geçişin finansal sistemde şoklara neden olabileceğini belirten Yellen, "İklim değişikliği yoğunlaştıkça, doğal afetler ve artan sıcaklıklar finansal sistemde art arda gelebilecek varlık değerlerinde düşüşe yol açabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Yellen, bu etkilerin varsayımsal olmadığına, halihazırda gerçekleştiğine işaret ederek, ABD'de son 5 yılda yıllık milyar dolarlık felaket sayısında, enflasyon dikkate alındıktan sonra bile 1980'lere kıyasla 5 kat artış olduğunu kaydetti. California, Florida ve Louisiana gibi eyaletlerin son zamanlarda özellikle şiddetli fırtınalar ve yangınlar gördüğünü belirten Yellen, ülkenin güneyindeki son yıkıcı kasırgaların ve batı kıyısında yoğunlaşan fırtınaların iklim değişikliğinin nasıl hızlandığını hatırlattığını ifade etti. Yellen, bu felaketlerin bireyler ve aileler üzerindeki etkisine ek olarak ekonomik ve finansal etkilerinin de önemli olduğunu vurguladı.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

BÜYÜMENİN YENİ ROTASI

BÜYÜMENİN YENİ ROTASI

Mevcudu koruyacağız

Mevcudu koruyacağız

Global kadın liderin gücü nereden?

Global kadın liderin gücü nereden?

2023'te sorunlu alacak oranı yükselecek

2023'te sorunlu alacak oranı yükselecek

Tahammül azaldı

Tahammül azaldı

13 trende dikkat

13 trende dikkat

Yorum Yaz