Yemeksepeti CEO'su Mert Baki: Yeni kategorilerle etkimizi artıracağız

Delivery Hero’da ilk 3 ülke arasında olduklarını açıklayan Baki, “Grubun hedefi 2030’a kadar yemek dışındaki uygulamaların yüzde 30 pay alması. Türkiye de bununla uyumlu olacaktır” dedi.

18.02.2025 18:29:240
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Yemeksepeti CEO'su Mert Baki: Yeni kategorilerle etkimizi artıracağız

Nil Dumansızoğlu / Capital Ocak 2024 sayısından

100 bin iş ortağı restoran ve 30 milyonu aşkın aktif kullanıcıyla alanında lider durumda olan Yemeksepeti CEO'su Mert Baki, market ve mahalle kategorilerinin payını artırmayı hedefliyor. 

Stratejilerinin organik büyüme olduğunu anlatan Baki, odaklarının kullanıcı sayısı ve frekansını büyütmek olduğunu söylüyor. Delivery Hero’da ilk 3 ülke arasında olduklarını açıklayan yönetici, “Grubun hedefi 2030’a kadar yemek dışındaki uygulamaların yüzde 30 pay alması. Türkiye de bununla uyumlu olacaktır” diyor.

2001’de kurulduğunda kendi kategorisini yarattı. 2015’te ise Delivery Hero’ya 589 milyon dolara satıldığında, Türkiye’nin en büyük internet şirketi satışına imza attı. Şirketin kurucusu Nevzat Aydın, 2021 yılına kadar CEO olarak Yemeksepeti’nin liderliğini devam ettirdikten sonra bayrağı Mert Baki’ye devretti. 

Mert Baki, CEO olarak geçirdiği 3 yılda, 4 odakta dönüşüm çalışmalarını başlattı. Özellikle iş modelinde yapılan değişiklerle Yemeksepeti, deneyimi uçtan uca sahiplenen bir yapıya evrildi. Hızlı büyümesini koruyan Yemeksepeti, Delivery Hero’nun faaliyet gösterdiği 70 ülkenin arasında ilk 3’te yer alıyor. 

Yemeksepeti’nin dönüşümünü ve gelecek hedeflerini konuştuğumuz Mert Baki ile yaptığımız röportajı 

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