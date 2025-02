“Yeni kategorilerle etkimizi artıracağız”

“UYGULAMALARIMIZ DİĞER ÜLKELERE YAYILDI”



TÜRKİYE’NİN ROLÜ Delivery Hero’nun yer aldığı 70 ülkenin her birinin kendine has görevleri var. Bazı ülkeler robotlu teslimatta, bazı ülkeler fintekte uygulamalar yapıyor. Türkiye’de daha çok indirim kurgularına odaklanıyoruz. Grubun içinde enflasyonun bu denli yüksek olduğu başka çok ülke yok. Örneğin Türkiye’de başlayan joker indirimleri ve sepette indirim kurguları, diğer ülkelere yayıldı. Önümüzdeki dönemde de Türkiye’nin odağında bu alan olacak.



YENİ ALANLARA GİRECEK Orta Doğu’da ise fintek konusunda ciddi çalışmalar var. Yemek siparişlerinde belli finansal teknolojileri daha fazla kullanmak, şimdi al sonra öde gibi inovasyonlar deneniyor. Bizim de şu an YemekPay adlı lisanslı bir kuruluşumuz var, onlar bu alanda çalışmalarına devam ediyor. İlerleyen dönemde bu konuda yeni gelişmeler olabilir. 2025’te bazı denemeler yapmaya başlayacağız.



POTANSİYEL KATEGORİLER Diğer ülkelerde yapılan uygulamaları yakından izliyoruz. Bizim umutlu olduğumuz ecza ürünleri kategorisi var. Türkiye’de şu an online satışlar çok yaygın değil, ancak bunun yayığın olduğu Güney Amerika ülkelerine baktığımızda ciddi bir potansiyeli olduğunu görüyoruz.