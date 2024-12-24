Yeni yılda brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş, net 22 bin 104 lira 67 kuruş olarak belirlenen asgari ücretin işverene aylık maliyeti 30 bin 556 lira 46 kuruş oldu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın kamuoyuyla paylaştığı yeni asgari ücretin detayları netleşti.

Buna göre, brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş olan asgari ücretin, 22 bin 104 lira 67 kuruşunu net asgari ücret, 3 bin 640 lira 77 kuruşunu SGK primi ve 260 lira 6 kuruşunu işsizlik sigortası primi oluşturdu.

Brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş olan asgari ücrete, 4 bin 30 lira 85 kuruş SGK primi (işveren payı) ile 520 lira 11 kuruş işveren işsizlik sigorta primi kalemleri de eklenince yeni asgari ücretin bir işçi için işverene aylık maliyeti 30 bin 556 lira 46 kuruş oldu.

Yeni asgari ücret rakamıyla, devletin her bir asgari ücretli için işverenlere verdiği asgari ücret desteği 700 liradan 1000 liraya çıkarıldı.

Öte yandan, yeni asgari ücretle işsizlik ödeneğinden Genel Sağlık Sigortası (GSS) primine, kıdem tazminatından staj ücretine kadar birçok kalemde 1 Ocak 2025 itibarıyla değişiklik yaşanacak.