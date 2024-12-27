1 Ocak 2025 itibariyle geçerli olacak yeni asgari ücret, %30 zam ile net 22.104 TL olarak belirlendi. Peki yeni asgari ücretin özel sektöre etkisi ne olacak?

Bu konuda bir açıklama yapan Gilda & Partners kurucusu Jilda Bal; bu artışın enflasyon oranına kıyasla sınırlı bir iyileştirme sağlarken, hane halkı gelirlerinde belirgin bir artış yaratmayacağını söyledi. Jilda Bal; özellikle, giriş seviyesindeki beyaz yakalı maaşlarının asgari ücretle yakın bir seviyeye gelmesine dikkat çekti ve 'Örneğin, 2015 yılında asgari ücretle yeni mezun bir beyaz yakalı maaşı arasında yaklaşık 2,5 kat fark varken, günümüzde bu fark neredeyse eşitlenmiş durumda.' dedi.

Jilda Bal, yeni asgari ücretle birlikte iş dünyasında yaşanacak değişimleri şu şekilde ifade etti; “2025 asgari ücret artışı, şirketlerin ücretlendirme politikalarını yeniden ele almasını ve çalışan memnuniyetini artırmak adına daha stratejik adımlar atılmasını zorunlu kılıyor. Rekabetin arttığı bu ortamda şeffaf ve yenilikçi politikalar, performansa dayalı ödül sistemleri ve artan yan haklar şirketlerin başarılarını sürdürebilmeleri için kritik bir rol oynayacak. Ayrıca iş gücü maliyetlerini dengelemek için verimlilik artırıcı projelere yatırım yapılması gerekiyor. Bu da rutin işlerde otomasyonu ve dijitalleşme adımlarıyla maliyetleri optimize etmekten geçiyor."