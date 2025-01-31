Yeni CEO'ların görevde kalma süresi neden düştü?

Bain Co’nun yaptığı bir araştırmaya göre yeni CEO’ların uzun süre görevde kalma süresi sadece % 40. Peki bir CEO’nun kısa sürede görevden ayrılmasının altında hangi nedenler yatıyor? İşte cevaplar

Nil Dumansızoğlu / CAPİTAL Aralık 2024 sayısından

2 yıldan az süre görevde kalan pek çok CEO var. Bazen daha iyi bir fırsat ayrılığın nedeni olsa da çoğunlukla en büyük etken, yönetim kuruluyla uyumsuzluk.

Veri analitiği şirketi Esgauge’ın S&P 500 şirketlerini inceleyerek oluşturduğu verilere göre CEO’nun ortalama görev süresi yaklaşık 8 yıl. Ancak pek çok farklı nedenle 2 yıldan az sürede işten ayrılan ya da kovulan CEO’ların sayısı hiç de az değil.

General Elektrik’te 30 yıl çalıştıktan sonra zirveye çıkan John Flannery, 14 ay sonra işten kovuldu. Uzun yıllar Apple’da yöneticilik yapan ve “perakendenin yıldızı” olarak görülen Ron Johnson, Kasım 2011’de JC Penney’nin CEO’su oldu. Ancak satışlarda büyük bir düşüş olunca 17 ay sonra yönetim kurulu Johnson’ın görevine son verdi.

* ARAŞTIRMANIN TAMAMINI BURADAN OKUYABİLİRSİNİZ