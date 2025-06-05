Yeni dönemde rekabet daha sert: Yarış nerede?

Yeni dönemde rekabet her zamankinden daha sert... Dijital dönüşüm sektörleri kökten değiştirirken daralan küresel ekonomi ve maliyet baskısı rekabeti kızıştırıyor.

Nil Dumansızoğlu / CAPİTAL Nisan 2025 sayısından

Tüm sektörlerde rekabetin doğası değişiyor, kurallar yeniden yazılıyor. Dev şirketler ise bu hızlı dönüşüme ayak uydurmak için farklı stratejiler geliştiriyor.

Finans ve teknoloji sektörü, dijitalleşmenin etkisiyle tamamen kabuk değiştiriyor. Citi, Google ile yaptığı iş birliğiyle dijital bankacılığı geliştirirken fintek şirketleri agresif inovasyon stratejileriyle geleneksel bankalara meydan okuyor. Perakende dünyasında ise deyim yerindeyse taşlar yerinden oynuyor. H&M, Levi’s ve Zara gibi önemli markalar sürdürülebilirlik odaklı dönüşümlerle ikinci el satış kanallarını genişletiyor.

Otomotiv sektöründe, elektrikli araçlar rekabetin yeni merkezine oturmuş durumda. Tesla ve BYD, 2024’te üretim kapasitesini artırarak pazardaki yerini güçlendirmek için çalışıyor. Volkswagen Avrupa’da elektrikli araç üretimine yatırım yaparken Ford ve GM batarya teknolojileri ve şarj altyapısına yönelerek yeni rekabet alanları yaratıyor.

Daralan küresel ekonomi, rekabet şartlarını gittikçe zorlaştırıyor. Üretim sektörleri daralan pazardan pay alabilmek için katma değerli üretime odaklanıyor. Dijitalleşme odaklı hizmetler, müşteriye direkt dokunan sektörlerde en önemli rekabet alanı. Bankalar ürün çeşitliliği, müşteri deneyimi ve fiyatlandırma konularında sürekli yarış halinde...

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