Yeni haftada piyasaları neler bekliyor?

Gelecek hafta yurt içinde gözler TCMB'nin faiz kararında olacak. Avrupa'da da ECB'nin faiz kararı öne çıkıyor. Her iki açıklama da perşembe günü yapılacak.

Küresel piyasalarda, ABD'de açıklanan makroekonomik verilerin ülke ekonomisinin gücünü koruduğuna işaret etmesi ve şirket bilançolarının iyi gelmesi geçen hafta alış ağırlıklı bir seyir izlenmesini sağlarken, gözler Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) gelecek hafta açıklayacağı faiz kararına çevrildi.

ABD haftaya öncü göstergeler endeksi ile başlayacak

ABD Temsilciler Meclisi, ülkeyi "gezegenin kripto başkenti" yapma çabaları kapsamında dijital varlıklara ilişkin CLARITY olarak adlandırılan "Dijital Varlık Piyasası Netlik Yasa Tasarısı", Kısaca GENIUS olarak bilinen "ABD Sabitcoinleri için Ulusal İnovasyonun Yönlendirilmesi ve Kurulması Yasa Tasarısı ve Merkez bankası dijital para birimlerinin (CBDC) çıkarılmasını engellemeyi amaçlayan "Anti-CBDC" yasa tasarısını onayladı.

ABD Başkanı Trump da "GENIUS" tasarısını imzaladı

Haftaya pazartesi öncü göstergeler endeksi, salı Fed Başkanı Powell'ın açıklamaları, çarşamba 2. el konut satışları, perşembe haftalık işsizlik maaşı başvuruları, imalat sanayi PMI, cuma dayanıklı mal siparişleri takip edilecek.

Avrupa'da ECB'nin faiz kararı öne çıkacak

Avrupa'da bilanço dönemi iyimserlikleri ve ABD ile ticaret anlaşması yapılmasına yönelik artan beklentilerle alış ağırlıklı bir seyir izledi.

ECB'nin faiz kararı yatırımcıların odağında bulunurken, bankanın politika faizlerinde değişikliğe gitmesi beklenmiyor.

Gelecek haftanın veri takviminde çarşamba Euro Bölgesinde tüketici güven endeksi, perşembe ECB'nin faiz kararı ile bölgede açıklanacak imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI, cuma Almanya'da iş dünyası güven endeksi öne çıkacak.

Asya'da Tokyo TÜFE var

Asya borsalarında da özellikle Çin'de açıklanan makroekonomik verilerin iyi gelmesiyle risk iştahı artarken, bazı özel çip sevkiyatının Çin'e yeniden başlayabileceği yönündeki haber akışı teknoloji hisselerini destekledi.

Japonya'da 20 Temmuz'da Danışman Meclisi seçimleri yapılacak.

Gelecek hafta Asya tarafında Japonya'da açıklanacak Tokyo TÜFE öne çıkacak.

Yurt içinde gözler TCMB'nin faiz kararına çevrildi

Yurt içinde geçen hafta alış ağırlıklı seyir öne çıkarken BIST 100 endeksi yüzde 0,07 değer kazanarak 10.366,16 puana yükseldi.

Gelecek hafta pazartesi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) piyasa katılımcıları anketi, çarşamba tüketici güven endeksi, perşembe TCMB Para Politikası Kurulu toplantısında açıklanacak faiz kararı, cuma reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı ile uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları Moody's ile Fitch Ratingsin beklenen Türkiye değerlendirmeleri takip edilecek.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, temmuz ayında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) politika faizini 250 baz puan indirerek yüzde 43,50'ye çekmesini bekliyor.