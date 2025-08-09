Yeni haftada piyasaları neler bekliyor?

Gelecek hafta ABD'de açıklanacak enflasyon verisi yatırımcıların odağına yerleşirken, dünya genelinde büyüme başta olmak üzere önemli makroekonomik veriler yakından takip edilecek.

Küresel piyasalar, geçen hafta ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimine gideceğine yönelik beklentilerin güçlenmesi, ABD’nin ticaret alanında daha fazla ülkeyle anlaşabileceği öngörüleri ve bazı teknoloji şirketlerinin planlanan tarifelerden muaf tutulacağına ilişkin açıklamalarla pozitif seyrederken, gözler gelecek hafta açıklanacak ABD'nin enflasyon verisine çevrildi.

ABD'de enflasyon var

11 Ağustos ile başlayacak haftada salı enflasyon, perşembe Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), haftalık işsizlik maaşı başvuruları, cuma New York Fed sanayi endeksi, sanayi üretimi, perakende satışlar, kapasite kullanımı ve Michigan tüketici güven endeksi verileri takip edilecek.

Euro Bölgesi'nde büyüme ve sanayi üretimi öğrenilecek

Gelecek haftanın veri takviminde salı Almanya'da Zew beklenti endeksi, İngiltere'de ILO işsizlik oranı, çarşamba Almanya'da enflasyon, perşembe Euro Bölgesi'nde büyüme, sanayi üretimi, İngiltere'de büyüme, sanayi üretimi verileri yer alıyor.

Asya'da gündem Japonya ve Çin

Yeni haftada çarşamba Japonya'da ÜFE, cuma Japonya'da büyüme, sanayi üretimi, kapasite kullanım oranı ve Çin'de perakende satış verileri açıklanacak.

Pazartesi günü Japonya'da piyasalar tatil nedeniyle kapalı olacak.

Yurt içinde TCMB'nin enflasyon raporu takip edilecek

Gelecek hafta yurt içinde pazartesi sanayi üretimi, salı ödemeler dengesi, çarşamba konut satışları, perşembe TCMB enflasyon raporu, cuma, TCMB piyasa katılımcıları anketi ve bütçe dengesi verileri takip edilecek.