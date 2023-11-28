Yeni pazarda yatırım yapmak: Isınma süresi ne kadar?

Şirketlerin yatırımın geri dönmesi veya ürünün tutması için kendilerine tanıdığı bir süre var. Pazarın yapısına ve yatırıma göre çeşitlilik gösterse de süreler, 3 ay ila 4 yıl arasında değişiyor.

28.11.2023 15:55:460
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Yeni pazarda yatırım yapmak: Isınma süresi ne kadar?

Global bir şirket olmak zorlu ve sabır isteyen bir süreç. Bu sürecin en önemli ayağı ise farklı pazarlara açılmak. Ancak global arenada tutunmak için sabırla belirli bir süre beklemek de gerekiyor. Uzmanlara göre bu süreyi planlamayan şirketler, pazarda büyük kayıplar yaşayabiliyor.

Nil Dumansızoğlu / ndumansizoglu@capital.com.tr

Capital Ekim 2023 sayısından

Ürün ve hizmet, pazarda var olmayan ya da ilgi çekici bir inovasyonsa pazara ısınma süresi kısalıyor. Rekabetin az olduğu bir pazara yeni markayla giriş ile rekabetin yoğun olduğu pazara giriş arasında büyük bir hız ve kapasite farkı doğuyor.

Örneğin Doğanlar Mobilya Grubu CEO’su Mustafa Karamemiş, mobilya sektöründe franchise yatırımında 2-3 yıl arası geri dönüşün başarılı kabul edileceğini söylüyor.

Şölen CEO’su Erdoğan Çoban ise ‘Global pazarlarda bir ürünümüzün ya da markamızın tutunma süresi bizim için 6 ay ila 1 yıl arasında değişiyor. Son olarak 2019’da çıktığımız Suudi Arabistan pazarına yeniden 2022’nin son çeyreğinde giriş yaptık. Aradan geçen dönemde pazara yeni oyuncular girmiş, yerli üreticiler ve markalar kuvvetlenmiş, raf fiyatları ve ticaret şartları değişmişti. Çok iyi ve hızlı organize olduk. Sadece 1,5 ayda yaklaşık 30 SKU’luk bir portföyle raflarda yerimizi aldık’ diyor…

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