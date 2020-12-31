"Yeni yılda reform programını sunacağız"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni yıl mesajında "Ekonomimizi güçlendirecek, demokrasimizin, hak ve özgürlüklerin çıtasını yükseltecek reform hazırlıkları içindeyiz" dedi.

31.12.2020 12:44:000
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"Yeni yılda reform programını sunacağız"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni yıl mesajında ekonomiye ilişkin de mesajlar verdi.

Erdoğan mesajında koronavirüs desteklerinin altını çizerek, "Salgının yol açtığı ekonomik sıkıntıları hafifletmek amacıyla pek çok destek ve yardım paketini devreye aldık. Sosyal koruma kalkanı çerçevesinde milletimize aktardığımız nakdi destek miktarı 45,5 milyar liraya yaklaştı. Bugüne kadar açıkladığımız destek ve paketlerin toplam ekonomik büyüklüğü milli gelirimizin yüzde 10'unu buldu" ifadelerini kullandı.

Erdoğan mesajında reform gündemine ilişkin değerlendirmelerde de bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan "Üçüncü çeyrekte elde ettiğimiz yüzde 6,7'lik büyüme oranını, hem bu çabalarımızın, hem ülkemizin bu süreçteki başarısının, hem de yeni dönemdeki güçlü potansiyelinin bir işareti olarak görüyoruz. Ekonomimizi güçlendirecek, demokrasimizin, hak ve özgürlüklerin çıtasını yükseltecek reform hazırlıkları içindeyiz. İnşallah yeni yılla beraber artık son düzenlemelerini yaptığımız kapsamlı reform programlarımızı milletimizin takdirine sunacağız" diye konuştu.

Erdoğan enerjide devam eden arama çalışmalarına da değindi ve "Doğu Akdeniz'de yürüttüğümüz sondaj çalışmalarından da inşallah güzel haberler almayı ümit ediyoruz" dedi.

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