Yerel üretime ve üreticiye destek

Migros, yerel üreticilerden doğrudan yaptığı alımlarla hem yerel kalkınmayı destekliyor hem de kaliteli ve uygun fiyatlı ürünleri tüketicilerle buluşturmayı amaçlıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre; Kayseri Valiliği ve Migros’un güç birliğinde; Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi, Kayseri Şeker, GürAta ve Zzef’in desteğiyle geçtiğimiz yıl yerli yeşil mercimek, ay çekirdeği ve aspir yağı ile başlatılan yerel üretim hamlesi yeni alım projeleri ile büyümeye devam ediyor.

Bu yıl, mercimek alımının 4 katına çıkarıldığı projeye önümüzdeki dönemde, nohut, dermason fasulye ve kabak çekirdeği alımları da ekleniyor.

Hem yerel üreticiye sürdürülebilir bir pazar sunan hem de tüketiciye kaliteli ürünleri uygun fiyatlarla ulaştıran Migros, yeni alınan ürünlerin paketlemesini Keşan’da kendi tesisi olan MİGBAK’ta yapacak. Ürünler, Migros’un geleneksel ürünleri çatısı altında topladığı Migros ve Anadolu Lezzetleri markaları ile Türkiye genelindeki raflara taşınacak.

Migros’un yerel ürünler projesi kapsamında Kayseri’den alım yaptığı yerli yeşil mercimek, aspir yağı ve ay çekirdeği için bu yıl tonaj artırılırken aynı zamanda yeni ürünler de projeye dahil edildi. Kayseri Valiliği ve Migros güç birliğinde, Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi, Kayseri Şeker, GürAta ve Zzef desteğiyle yürütülen çalışmayla bu yıl ilk kez nohut, dermason fasulye ve kabak çekirdeği de alım listesine dahil edildi. Migros, Kayseri’den ilk etapta 100 ton nohut ve 100 ton fasulye alacak. Ayrıca, Kayseri Valiliği ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin üreticilere verdiği 75 ton tohum ile yerli yeşil mercimek üretimi geçen yıla göre dört katına çıkarılarak 2 bin tona ulaşacak.

Kayseri’de düzenlenen törende; Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Migros Grubu İcra Başkanı Özgür Tort, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav, Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Kayseri Şeker Yönetim Kurulu Başkanı Hurşit Dede, GürAta ve Zzef Yönetim Kurulu Üyesi Erkan Gürkan, Gıda Perakendecileri Derneği Başkanı ve GürAta Yönetim Kurulu Başkanı Alp Önder Özpamukçu yeni sezonun alım protokolünü imzaladı.

Migros Grubu İcra Başkanı Özgür Tort: “Yerel ekonomiye ve üreticilerimize güç veriyoruz”

Migros Grubu İcra Başkanı Özgür Tort, “Yerel üretim milli ekonominin kaldıracı. Migros olarak yerel tarımı ve sürdürülebilir kalkınmayı teşvik etmek üzere, üreticilere alım garantisi sağlıyoruz. Kalite standartlarını artırıyor, Türkiye’nin özgün tarımsal değerlerini koruyoruz. Yerel üreticilerimizle kurduğumuz bu sürdürülebilir iş modeli sayesinde, yalnızca çiftçimize değil, aynı zamanda bölge ekonomisine de güç veriyoruz. Kayseri’den 26 farklı kategoride, 300’den fazla çeşit ürün alıyoruz. Bu ürünlerin çoğunu da sadece bölgedeki mağazalarımızda satıyoruz. O ilde müşterilerimizin alışık oldukları, sevdikleri ve korudukları yerel ürünleri Migros kalitesiyle onlara ulaştırıyoruz. Bunun yanında üretimi büyüyen ve belirli bir kapasiteye ulaşmış ürünleri de ulusal ölçekte satışa taşıyoruz. Yerli yeşil mercimek projemiz bunun en güzel örneği. Üretimi teşvik ederek ithalatının azaltılması yanında kendi tesislerimizde paketleme desteği vererek, hem ürünlerin en uygun fiyatla tüm Türkiye’deki mağazalarımızda satışa sunulmasını sağlıyor hem de ürün kayıplarının önüne geçiyoruz. Kayseri’de geçen yıl başladığımız iş birliğimizi bu yıl nohut, dermason fasulye ve kabak çekirdeği ile büyütüyoruz. Türkiye’nin farklı bölgelerinde de yerel ekonomiye ve üreticilerimize güç vermeye devam edeceğiz” dedi.