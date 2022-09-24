Yerli oto Togg’un şarj cihazları ortaya çıktı

Yerli oto Togg için Trugo'ya özel üretilen şarj cihazlarının kuruluma hazır olduğu açıklandı.

24.09.2022 11:43:000
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Yerli oto Togg’un şarj cihazları ortaya çıktı

Vestel'in, Togg'un şarj ağı markası Trugo'ya özel ürettiği şarj cihazlarının kurulum için hazır olduğu açıklandı.

Trugo'nun Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Togg kurucu ortaklarından Vestel'in Türkiye’de, Trugo'ya özel ürettiği 180 kW gücündeki şarj cihazları kurulum için hazır. Trugo ile elektrikli araç kullanıcıları Türkiye'nin 81 ilinde yüksek performanslı şarj altyapısıyla, kesintisiz bir deneyim yaşayacak." ifadelerine yer verildi.

Togg'un Twitter hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada ise "Uçtan uca kesintisiz bir kullanıcı deneyimi için çalışmalarımız planlarımız doğrultusunda devam ediyor" değerlendirmesinde bulunuldu.

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