Yerli sanayi yeni yüzyılda ne yapacak? İşte dev şirketlerin yatırım planları…

Türk sanayisi yabancı yatırımları beklerken büyük ölçekli Türk sanayicileri milyar dolarlık yatırımlara devam ediyor.

Özlem Aydın Ayvacı / oaydin@capital.com.tr

Capital Kasım 2023 sayısından

2023’ün Ocak-Temmuz döneminde ülke genelinde çeşitli sektörlerden yatırımcı kuruluşlar, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü’nden toplam sabit yatırım tutarı 605,2 milyar lira olan 9 bin 359 teşvik belgesi aldı. İmalat sanayi, bu dönemde 5 bin 630 adetle en çok belgenin alındığı, nominal bazda 349 milyar lira ile en fazla yatırımın gerçekleştirileceği ve 162 bin 365 kişi ile de en çok istihdamın yaratılacağı sektör olmaya devam etti.

Cumhuriyetin son 25 yılında ise sanayi açısından önemli bir pay büyümesi ne yazık ki görülmüyor. Son 25 yılda pek çok sanayi grubu turizm, inşaat, madencilik, medya, finans, perakende ve enerji sektörlerine önemli girişler yaparken bazı imalat sanayi alanlarından çıktı. Yine de Türkiye’nin önde gelen grupları büyük sanayi yatırımlarına devam etti.

Sanayi alanında sorunlar sürse de büyük ölçekli yatırımların da hala devam ettiği görülüyor. Peki Türkiye’nin en önemli gruplarının yatırımlarında ve gelirlerinde sanayinin payı son 10 yılda nasıl değişti? Geçtiğimiz günlerde Eczacıbaşı Holding, Bozüyük’teki yeni tesisini hayata geçirdi. Seramik ve sağlık gereçleri alanında kurulan 5’inci fabrikasına 76,5 milyon Euro’luk yatırım yapan Eczacıbaşı, yaklaşık 500 kişiye yeni istihdam yarattı.

Yine de yerli grupların ajandasında sanayinin payını artırma planları var. Cumhuriyetimizin yeni yüzyılına girerken her biri, geleceğin katma değerli üretimden geçtiği konusunda hemfikir.

2022 yılında Türkiye, 12,8 milyar dolarlık yabancı yatırım aldı. Bu miktarın büyük çoğunluğunuysa şirket satın almaları ve ortaklıklar oluşturdu. Türkiye’nin asıl ihtiyacı olan sıfırdan yatırımlar veya kapasite artışlarını sağlayan sanayiye ise önemli bir yabancı yatırım yapılmadı...

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