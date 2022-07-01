Yerli yazılım şirketinden 15 ülkeye ihracat

Yüzde yüz yerli sermayeli OBASE; aralarında ABD, İsveç, Hollanda, Birleşik Krallık ve Belçika'nın da bulunduğu 15 ülkeye kendi ürettiği yazılımları ihraç ediyor.

Türkiye’nin öncü teknoloji ve yazılım şirketlerinden biri olan yüzde yüz yerli sermayeli OBASE; aralarında ABD, İsveç, Hollanda, Birleşik Krallık, Katar, Polonya, İsrail, Romanya, Belçika, Rusya, Ukrayna, Kazakistan, Makedonya, Belarus ve Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti’nin bulunduğu 15 ülkeye kendi ürettiği yazılımları ihraç ediyor.

Yazılım ve teknoloji geliştirme şirketi OBASE, 27 yıldır başta perakende olmak üzere telekomünikasyon, finans, sigorta, ilaç, ulaşım ve lojistik gibi pek çok farklı sektördeki ulusal ve uluslararası şirketlere, 223 kişilik deneyimli kadrosu ile çözümler sunuyor. Aynı zamanda T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı onaylı bir Ar-Ge Merkezi bulunan şirket, çözümlerini aralarında ABD, İsveç, Hollanda, Birleşik Krallık, Katar, Polonya, İsrail, Romanya, Belçika, Rusya, Ukrayna, Kazakistan, Makedonya, Belarus ve Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti’nin olduğu 15 ülkeye ihraç ediyor.

OBASE Kurucu Ortağı ve CEO’su Dr. Bülent Dal, “İstanbul ve Amerika ofislerimizden güçlü ekiplerimiz ile işletmelere güvenilir bilgi, iç görü ve öngörüler sunacak sistemleri, akıllı çözümleri hayata geçiriyoruz. 2021 yılı sonu itibarı ile toplam ciromuzun yüzde 23’ü olan ihracatımızı artırmayı hedefliyoruz” dedi.

Tamamen Yerli Üretim Teknoloji ile İş Hızında Kararlar

OBASE’in öne çıkan bir diğer noktası ise kurumun ürettiği yerli sermayeli teknolojiler. İşletmelerin iş performansını optimum düzeyde tutmayı hedefleyen ürün ve çözümlerine değinen Bülent Dal, “Özellikle Sektörel Çözümler, İş Zekası Çözümleri ve Analitik Çözümler alanlarında deneyim sahibiyiz. Veriye, yenilikçi teknolojilere ve analitiğe dayalı ürünlerimizle ulusal ve uluslararası pazarlarda faaliyet gösteriyoruz” dedi.

Amaçlarının yurt dışında özellikle ABD’de daha geniş bir kitleye seslenmek olduğunu belirten Dal, bu nedenle Ar- Ge çalışmalarına büyük önem verdiklerinin altını çiziyor. Dal, “Dijital dönüşüm sürecindeki işletmelerin verimliliğini artırmaya odaklanıyoruz. Onların müşterilerine sunduğu deneyimi iyileştirmeyi sağlayan ürünlerin arkasındaki makine öğrenmesi, büyük veri, veri mühendisliği, blok zinciri, nesnelerin interneti, doğal dil ve görüntü işlemeye dayalı teknolojileri kullanıyor, kurguladığımız karar destek sistemi alt yapıları ile işletmelerin iş hızında karar almasına yardımcı oluyoruz. Ar-Ge merkezi olarak geliştirdiğimiz ve hayata geçirdiğimiz projelerle yapay zeka, iş zekası ve sektörel çözümlerle; yurt içinde ve yurt dışında birçok ödül aldık.”

Yeteneği ülkemizde tutmak önemli

“Akademik iş birliklerimiz ve sektör deneyimlerimizle projeden ürüne, üründen değere dönüşen çözümlerimizle global bir şirket olmak ve hızla büyümek en büyük hedefimiz” diyen Dal, bu hedeflerinde daha güçlü ilerlemek için yeni stratejik adımlarını belirlediklerinin ve uygulamaya aldıklarının altını çiziyor.

Global bilgi ve iletişim sektörü (BİT) pazar büyüklüğünün 2021 yılında yüzde 8,4’lük büyüme ile yaklaşık 4 trilyon dolar seviyesine yükseldiğini, bu hızla gelişen alanda yerli yetenekleri elde tutmanın da çok önemli olduğunu anlatan Dal, “TÜBİSAD’ın verilerine baktığımızda global BİT pazar büyüklüğünün 2021-2025 dönemi arasında yıllık ortalama yüzde 5,3'lük büyüme ile 5 trilyon dolar seviyesine ulaşacağı öngörülüyor. Bu büyüme hızı sektörümüzde yeteneği elde tutmanın ne denli önemli bir konu olduğunu tekrar gündeme getiriyor. OBASE olarak amacımız işletmelerin veri, teknoloji ve analitik ile verimliliğini artıracak, müşterilerine sunduğu deneyimi iyileştirecek yazılım ürünleri üretmek. Ancak bir diğer amacımız da Türkiye’deki küresel ölçekte hizmet verecek ihtisas sahibi beyin gücünü büyüterek, ülkemizde kalmasını sağlamak. Yazılımı ihraç ederken kazandığımız yetenekleri elde tutarak, sektörümüzün ülkemizdeki gelişimine de destek oluyoruz” dedi.