Yiğit Akü'nün halka arz sonuçları açıklandı

Yiğit Akü’nün halka arz büyüklüğünün 2,6 milyar TL olduğu açıklandı. Halk Yatırım'dan yapılan açıklamaya göre, Yiğit Akü halka arz büyüklüğü 2,6 milyar TL oldu. Halka arzda hisselerin yüzde 79'u yurt içi bireysel yatırımcılara, yüzde 20'si ise yurt içi kurumsal yatırımcılara tahsis edildi.

KAP’a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Yiğit Akü Malzemeleri Nakliyat Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin paylarının halka arzına ilişkin talep toplama işlemleri, “Sabit Fiyatla Talep Toplama” yöntemiyle, 29 – 30 – 31 Mayıs 2024 tarihlerinde gerçekleşmiştir. Halka arzda birim fiyat 34,68 TL olarak açıklanmış olup, halka arz edilen 75 milyon TL nominal değerli payların satışı gerçekleştirilmiş; buna göre halka arz büyüklüğü 2.601.000.000 TL olmuştur. Halka arzda; Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara nihai tahsisat tutarının yaklaşık 1,09 katı, Şirket Çalışanlarına nihai tahsisat tutarının yaklaşık 1,07 katı, Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara yaklaşık 4,29 katı oranında talep gelmiştir. Halka arz fiyatı üzerinden yatırımcı grubu bazında gelen talep, halka arz tahsisatı ve dağıtım bilgisi aşağıdaki tabloda yer almaktadır.”