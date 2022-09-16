Yıl sonu enflasyon beklentisi geriledi

TCMB'nin Piyasa Katılımcıları Anketi yayımlandı. Yıl sonu Tüketici Fiyat Endeksi'ndeki artış beklentisi yüzde 67,73 oldu. TÜFE 12 ay sonrası için yüzde 36,74'e, 24 ay sonrası için 20,63'e geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, yıl sonu Tüketici Fiyat Endeksi'ndeki (TÜFE) artış beklentisi yüzde 67,73 oldu.

Merkez Bankası, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 40 katılımcıyla gerçekleştirdiği eylül ayına ilişkin "Piyasa Katılımcıları Anketi"ni yayımladı. Geçen ay yüzde 3,28 olan eylül ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 2,98'e geriledi. Cari yıl sonu TÜFE'deki artış beklentisi ise yüzde 70,6'dan yüzde 67,73'e geriledi.

TÜFE'de artış beklentileri 12 ay sonrası için yüzde 41,99'dan yüzde 36,73'e, 24 ay sonrası için de yüzde 24,35'ten 20,63'e indi. Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 19,51 olurken, 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi ise 22,03'ten 22,07'ye çıktı.

Bir önceki anket döneminde 39,3 milyar dolar olan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi, bu dönemde 45,9 milyar dolara yükselirken, gelecek yıl cari işlemler açığı beklentisi 27,7 milyar dolar oldu.

Politika faizi cari ay beklentisi yüzde 13

Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH) cari yıl büyüme beklentisi yüzde 3,7'den yüzde 4,8'e yükseldi. Gelecek yıl için büyüme beklentisi de yüzde 3,8'den yüzde 4,5'e çıktı. TCMB'nin bir hafta vadeli repo ihale faiz oranına ilişkin beklentiler cari ay sonu için yüzde 13 ve 3 ay sonrasına yönelik ise yüzde 12,59 olarak belirlendi.