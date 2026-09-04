Yıldız Demir Çelik, 2025 Sürdürülebilirlik Raporu'nu yayımladı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Yıldız Demir Çelik'in 2025 ve "Her Adımda Sürdürülebilirlik" yaklaşımı doğrultusunda hazırladığı 2025 Sürdürülebilirlik Raporu, kaynak verimliliğinden enerji yönetimine, dijitalleşmeden insan odaklı çalışma kültürüne kadar şirketin yıl boyunca hayat geçirdiği çalışmaları ve elde ettiği sonuçları kapsıyor.

Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM) gibi küresel regülasyonlar ve dinamik piyasa koşulları karşısında şirketin geliştirdiği bütüncül yönetim yaklaşımını şeffaf biçimde ortaya koyuyor.

Yıldız Demir Çelik, üretim faaliyetlerini sürdürürken kaynakların etkin kullanımı ve enerji verimliliği alanındaki çalışmalarına da hız verdi. 2025'te toplam su kullanımının yaklaşık yüzde 92,5'ini geri kazanılmış sudan karşılayan şirket, enerji verimliliğine yönelik operasyonel iyileştirmeler sonucunda yaklaşık 5 bin 299 megavat saat enerji tasarrufu elde etti. Aynı dönemde tamamlanan sekiz enerji verimliliği projesinin hesaplanan yıllık enerji kazanımı ise 587,1 ton eşdeğer petrol (TEP) olarak gerçekleşti.

Buhar kazanlarındaki yanma ayarlarından atık ısının değerlendirilmesine, kondens geri kazanımından LED aydınlatma dönüşümlerine kadar farklı alanlarda hayata geçirilen çalışmalar, enerji tüketiminin ve üretim süreçlerindeki kayıpların azaltılmasına katkı sağladı.

Kaynak güvenliğini ve maliyet yapısını destekleyen bu adımlar, şirketin çevresel etkisini azaltırken üretim süreçlerinin verimliliğini de güçlendirdi. Müşteri deneyimini süreçlerinin merkezine yerleştiren Yıldız Demir Çelik, siparişten sevkiyata kadar tüm aşamaların şeffaf biçimde izlenmesini sağlayan Stargate müşteri portalı ve gelişmiş CRM altyapısıyla operasyonel süreçlerini daha izlenebilir ve erişilebilir hale getirdi.

Yıldız Demir Çelik, çalışan gelişimi ile iş sağlığı ve güvenliği alanlarında da çalışmalarını sürdürdü. 2025'te toplam eğitim süresi 35 bin 819 saate, çalışan başına ortalama eğitim süresi ise 46,7 saat olarak gerçekleşti.

Teknik yetkinlik, süreç bilgisi ve problem çözme kapasitesini geliştirmeye yönelik eğitim yatırımları ile "Budur Buluşmaları" gibi açık iletişim platformlarının devam ettiği yıl içerisinde kaza sıklık ve kaza ağırlık oranlarında da belirgin iyileşmeler kaydedildi.

Yıldız Demir Çelik, 2025'te gerçekleştirdiği çifte önemlilik değerlendirmesi doğrultusunda 2030 yol haritasını "Her Adımda Gelecek", "Her Adımda Sorumlu Üretim" ve "Her Adımda Önce İnsan" başlıkları altında şekillendirerek sürdürülebilir büyüme hedeflerini kararlılıkla hayata geçirmeyi sürdürüyor.

- "Sürdürülebilirlik stratejik bir sorumluluktur"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yıldız Demir Çelik Genel Müdürü Selçuk Yılmaz, sürdürülebilirliğin yalnızca çevresel bir gereklilik değil, üretimden teslimata kadar tüm kararların merkezinde yer alan stratejik bir sorumluluk olduğunu belirtti.

Üretimden teslimata uzanan bütün süreçleri yakın bir koordinasyonla yönettikleri bir dönem olduğunu aktaran Yılmaz, "Değişen müşteri talepleri, maliyet baskıları ve karbon düzenlemeleri karşısında kaliteden kaynak kullanımına kadar tüm süreçlerimizi aynı çalışma disiplini içinde ele aldık. Bir üretim şirketinin başarısının yalnızca hatların çalışma hızıyla değil, tüm birimler arasındaki kesintisiz koordinasyon ve güvenle kurulduğuna inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, kaynak verimliliğini günlük operasyonlarının ayrılmaz bir parçası olarak izlerken 2025'te kullandıkları suyun yaklaşık yüzde 92,5'ini geri kazanılmış sudan karşıladıklarını vurgulayarak, enerji tasarrufu ve verimlilik odaklı operasyonel iyileştirmeleri hız kesmeden sürdürdüklerini kaydetti.

Dijital altyapıları, Stargate müşteri portalları ve güçlü saha deneyimine sahip çalışanlarla operasyonel verimliliklerini daha da ileri taşımayı hedeflediklerini ifade eden Yılmaz, "Önümüzdeki dönemde birlikte çalışma kültürümüzü güçlendirerek, müşteri ve çalışan deneyimini odağımızda tutarak yolumuza kararlılıkla devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.