'Yüksek faiz konuta erişimi zorlaştırıyor'

Emlakjet CEO'su Tolga İdikat, faiz artırımlarının konut kredi faizlerinde önemli bir yükselişe yol açtığını belirterek, "Özellikle orta ve dar gelirli vatandaşlar kredilere erişmekte zorlanıyor" dedi.

Emlakjet, Türkiye geneline ilişkin nisan ayı emlak verilerini yayımladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Emlakjet, 350 bine yakın satılık ve kiralık emlak ilanından oluşan veri tabanında gerçekleşen hareketler doğrultusunda geçen ayın verilerini paylaştı.

Türkiye genelinde nisan ayında konut talep edenlerin yüzde 29'u kiralık, yüzde 48'i satılık konut aradı. Bir önceki aya göre kiralık fiyatlarında yüzde 10'luk, satılık fiyatlarında ise yüzde 1'lik artış gözlemlendi.

Türkiye genelinde konut satışları nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,8 azalarak 75 bin 569 oldu. Konut satışlarında İstanbul 12 bin 406 ile en yüksek paya sahip oldu.

Satış sayılarına göre İstanbul'u 6 bin 272 konut satışıyla Ankara, 4 bin 427 konut satışıyla Antalya izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 18 konutla Ardahan, 35 konutla Hakkari ve 49 konutla Tunceli oldu.

Konut satışları, Ocak-Nisan döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,7 azalışla 355 bin 173 olarak gerçekleşti.

Nisan ayında yabancılara yapılan konut satışları, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 50,3 azalarak bin 272 şeklinde tespit edildi. Toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı, yüzde 1,7 oldu.

Yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı 454 konut satışı ile Antalya aldı. Antalya'yı sırasıyla 407 konut satışı ile İstanbul ve 149 konut satışı ile Mersin takip etti.

Muğla ilinde kira artışları yüzde 25'lik artışla rekor kırarken, Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi yüzde 12'lik artışla onu izledi. Antalya'da bir önceki aya oranla kira fiyatları yüzde 7, İzmir'de ise yüzde 6 artış gösterdi.

Nisan ayı satılık konut artışlarında il bazında Aydın ve Gaziantep başı çekerken, Antalya, Bursa ve Konya'da da önceki aya oranla yüzde 2 artış yaşandı.

"Faiz artırımları, konut kredi faizlerinde önemli yükselişe yol açtı"

Emlakjet, kredi faiz beklentileri üzerine anket araştırması da yaptı. Kullanıcıların yüzde 93'ü, önümüzdeki ilk bir yıl içerisinde kredi faizlerinin düşeceğini düşünmediklerini ifade etti.

Ankete katılan kullanıcıların yüzde 27'si, konut satın almak istediklerini, yüzde 73'lük bir kısım ise konut satın almayı düşünmediğini belirtti. Konut satın almak isteyen kesimin yüzde 29'u kredi kullanacağını, yüzde 49'luk bir kesim ise nakit parayla konut satın almak istediğini kaydetti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Emlakjet Üst Yöneticisi (CEO) Tolga İdikat, son dönemde Merkez Bankası tarafından yapılan faiz artırımlarının konut kredi faizlerinde önemli bir yükselişe yol açtığını belirterek, "Bu durum, konut satın almak isteyen vatandaşlar için büyük bir engel teşkil ediyor. Özellikle orta ve dar gelirli vatandaşlar, yüksek faizli kredilere erişmekte zorlanıyor ve bu da konut satın alma taleplerini olumsuz etkiliyor." değerlendirmesinde bulundu.